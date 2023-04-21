Нейросеть «Кандинский» будет рисовать фотороботы подозреваемых в совершении преступлений
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Разработанная «Сбером» нейросеть для генерации графических изображений «Кандинский» будет принята на вооружение Следственным комитетом и МВД для составления фотороботов подозреваемых преступников.
Искусственный интеллект будет создавать фотопортреты на основании свидетельских показаний.
По мнению эксперта-криминалиста Валерии Солнцевой, внедрение современных технологий существенно позволит повысить раскрываемость преступлений. Вместо того, чтобы тратить время на составление фотороботов вручную, что порой занимает часы и даже дни, можно воспользоваться нейросетью, которая мгновенно сгенерирует требуемое фото.
В качестве примера эксперт приводит результат генерации по запросу «высокий брюнет с усами и бородой», по которому был создан фоторобот маньяка, на счету которого более 40 жестоких убийств. В настоящее время преступник уже отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин», хотя вину он поначалу признавать не хотел.
– Процедура поиска преступников становится очень простой, – говорит Солнцева. – Нужно всего лишь взять то, что говорят свидетели, и подать на вход нейросети. Она сама нарисует нужный портрет – хоть в стиле аниме, хоть в стиле классицизма. Рассылаем его как ориентировку по районным участкам. Дальше задержание подозреваемого становится вопросом времени, а из-за его портретного сходства с фотороботом у него практически нет шансов уйти от правосудия.
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