 

Нейросеть «Кандинский» будет рисовать фотороботы подозреваемых в совершении преступлений

21.04.2023, 11:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработанная «Сбером» нейросеть для генерации графических изображений «Кандинский» будет принята на вооружение Следственным комитетом и МВД для составления фотороботов подозреваемых преступников.

Искусственный интеллект будет создавать фотопортреты на основании свидетельских показаний.

По мнению эксперта-криминалиста Валерии Солнцевой, внедрение современных технологий существенно позволит повысить раскрываемость преступлений. Вместо того, чтобы тратить время на составление фотороботов вручную, что порой занимает часы и даже дни, можно воспользоваться нейросетью, которая мгновенно сгенерирует требуемое фото.

В качестве примера эксперт приводит результат генерации по запросу «высокий брюнет с усами и бородой», по которому был создан фоторобот маньяка, на счету которого более 40 жестоких убийств. В настоящее время преступник уже отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин», хотя вину он поначалу признавать не хотел.

– Процедура поиска преступников становится очень простой, – говорит Солнцева. – Нужно всего лишь взять то, что говорят свидетели, и подать на вход нейросети. Она сама нарисует нужный портрет – хоть в стиле аниме, хоть в стиле классицизма. Рассылаем его как ориентировку по районным участкам. Дальше задержание подозреваемого становится вопросом времени, а из-за его портретного сходства с фотороботом у него практически нет шансов уйти от правосудия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10.22 / Личное: “Охотник-собственник”

18.05.21 / “Очень люблю вредные жирные бургеры”: как 33-летняя Ольга Кузьмина поддерживает свою красоту и стройность

04.06.21 / Не надо экономить на креме для глаз: почему другие кремы не подходят для этой области лица

11.12.21 / Официантка получила неожиданный подарок от посетительницы, который довел до слез и навсегда изменил ее жизнь

07.12.21 / 10 случаев, когда женщины перестали скрывать седину и это было их лучшее решение в жизни

23.10.20 / В Белоруссии уволили правительственного астролога, предсказавшего уход Лукашенко с поста президента до конца 2020 года

12.10.20 / Скандалы: Эльвира Набиуллина запускает станок

11.12.21 / Эксперты рассказали об изменениях пенсионных выплат в 2022 году

23.03.21 / Противостояние с Китаем и Россией одновременно – это «стратегический овердрафт» для США

21.12.21 / Контроль качества на рентгене проходит каждая шина KAMA PRO

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика