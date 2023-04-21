Собянин рассказал о развитии транспортной, социальной и досуговой инфраструктуры Солнцева

В Солнцеве действует одноименная станция метро, скоро откроется четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Параллельно с развитием транспорта строим жильё, в том числе по программе реновации, социальные и спортивные объекты, ведём благоустройство по программе “Мой район”, – рассказал градоначальник.

По его словам, недавно в эксплуатацию сдали новостройку на улице Родниковая. В 2025 году рядом появится школа на 300 учеников.

24 апреля откроется детско-взрослая поликлиника на улице Юлиана Семенова. Медицинскую помощь там будут получать 43 тысячи жителей.

Благоустроен парк 60-летия Октября. Открыт скейт-парк, рядом обустроили небольшой амфитеатр для зрителей, сделали освещение и обновили дорожки и газоны.

Летом завершится реконструкция кинотеатра “Солнцево”. Он станет многофункциональным центром района. Там откроют четыре кинозала, кафе, магазины.

В Москве в 2023 году благоустроят более 1,6 тысячи дворов, сообщил ранее Собянин. Работы проводят с учетом пожеланий жителей. Специалисты обновляют детские и спортивные площадки, высаживают деревья, устанавливают скамейки и фонари с энергосберегающими лампами.