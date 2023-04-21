 

“Возглавили топ покупателей”: почему российские звезды хлынули в Дубай

21.04.2023, 10:58, Новости дня
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Фразу “Увидеть Париж и умереть” можно смело переформулировать, заменив столицу Франции на Дубай. Город, ставший центром притяжения для многих, за последние несколько лет трансформировался из популярного туристического направления, в направление для инвестиций в недвижимость.

Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить всех звезд российского шоу-бизнеса, кто уже приобрел себе жилье в “городе будущего”. Среди них оказалась и участница “Уральских пельменей” Илана Юрьева, и жена Джигана Оксана Самойлова, которая купила аж три квартиры. Также счастливыми обладателями квадратных метров в “Дубайске” стали Ксения Собчак, Стас Михайлов, Ксения Бородина и многие другие.

Возникает вопрос: почему российские звезды хлынули в Дубай? К счастью, на него можно без труда ответить. Те, кто приобрел недвижимость стоимостью от 200 тысяч долларов, получают двухлетнее резидентство страны, которое затем можно продлить. Кроме того, готовую квартиру можно сдавать за неплохие деньги и не платить налоги.

Огромным плюсом также станет возможность подаваться на визу любой страны, что недоступно для простых гостей Дубая. Вишенкой на торте будет развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса, а также море и 360 солнечных дней в году.

“По итогам 2022 года россияне возглавили топ покупателей недвижимости в Дубае, на втором месте англичане, на третьем – индийцы”, – сообщает газета “Собеседник” статистику покупки недвижимости.


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