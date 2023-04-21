Вывеска «SALE» над Красноярском

Губернатор Александр Усс подал в отставку. Итоги его правления.

Красноярский губернатор Александр Усс заявил об уходе в отставку. «На днях у меня состоялась встреча с президентом. […] Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Владимир Путин предложил возглавить край Михаилу Котюкову. Красноярец, 46 лет, ранее министр финансов и вице-премьер Красноярского края, замминистра финансов России, министр науки и высшего образования РФ, глава федагентства научных организаций. Осенью 2017-го его уже прочили в красноярские губернаторы, но выбор тогда пал на Усса.

Долгие годы все политические переделы в Красноярском крае, вмещавшем в себя чуть не две Западные Европы, — но это по территории, а если по сути, то Потанина с Дерипаской, — объясняли их, Севера и Юга, застарелой войной, войной никелевых котелков с алюминиевыми. Вмещал в себя край раньше и Ходорковского, потом Сечина, но все же они были сбоку от эпических битв за пост «смотрящего». Потом войны сменились тем, что причастные к процессу называли «межэлитными договоренностями». И если с начала нулевых краем долго правили менеджеры «Норникеля», то с сентября 2017-го — Усс, исторически связанный с алюминщиками, Дерипаской, Шойгу.

Однако смысл в борьбе за губернаторство для бизнеса давно утерян, глава региона ныне практически ни на что не влияет, Кремлю также в значительной степени уже просто ни к чему ориентироваться на какие-то местные расклады и факторы. Населению тем более нет разницы — никелевая власть или алюминиевая, суть ее едина: она — колониальная, промышленного капитала, и она краевая только в том смысле, что над краем, но отнюдь не в его интересах.

Существенно для Кремля было одно — падение рейтинга 68-летнего Усса, усталость от него, а потому возможные сюрпризы на предстоящих в сентябре выборах губернатора.

Проигрыш виделся вполне реальным. Потому Усса и меняют.

В Красноярске ему до времени делали скидку только за то, что местный, что без запинки говорит о региональном патриотизме, красноярском народе, за красивый бэкграунд. В нем создание блока «Наши!»: в черных кожаных плащах с красными шарфами «нашисты» пели, что «пора вернуть эту землю себе». А песню «Наш козырный туз — губернатор Усс!» заказывали долгое время в кабаках. Гордились, что на столе Усса — оловянный солдатик. Что в холле перед его кабинетом (тогда еще спикера) вывешивали картину: красноярцы грозят московскому воеводе кто дубиной, кто колом. Послание адресовалось еще генералу Лебедю с компанией; к приезду москвичей, решавших денежные вопросы, картину на время снимали.

Когда Уссом, наконец, прервалось 20-летнее правление варягов, одно это, казалось, может извинить все прочее — окружение из людей с неоднозначной да и вполне однозначной репутацией, дружбу с Быковым, статус самого богатого губернатора, обширный бизнес семьи. И — для многих извиняло.

Но сейчас не о моральном релятивизме как яркой черте современности, а о том, что кредит иссяк. Главную проблему — экологическую катастрофу в Красноярске — Усс с эталонным каким-то фарисейством заболтал, запрятал, поскольку это напрямую касается крупнейшего в мире алюминиевого завода, смердящего в городе. Это, разумеется, не имеет отношения к мотивам президентского решения, они нам неведомы, да и не особо интересны. Как, впрочем, и сам Усс — 90-е, откуда он, если что, закончились. А ничего из того, к чему его готовила и подводила судьба, логика событий, он не исполнил. Вот иркутский его коллега Ножиков или кемеровский Тулеев — да (без оценок этих свершений), а он — увы.

Усса преследовало невезение.

Грандиозный пожар в периметре «Красмаша», где куют оружие Судного дня (межконтинентальные баллистические ракеты для подлодок, здесь же запущено производство новых МБР «Сармат»),

наводнения,

взрывы на арсеналах под Ачинском,

прорыв дамбы старателей, их массовая гибель на юге края

и череда аварий на севере — в Норильске.

Год назад, на майские, грянула пыльная буря, с ней — грандиозные пожары; разом в крае сгорели больше 800 домов и строений, восемь человек в них, более всех досталось малым городам и поселкам. Уяр (на треть выгорел), Заозерный, Боготол, Белый яр в Ачинском районе, Бадаложная Козульского района, села и деревни Талажанка Казачинского района, Никольск и Новокурск Шарыповского района, Павловка Боготольского района (полностью сгорела), Курай и Ашпатск Дзержинского района, Зыково Березовского района, Большая Мурта и Лакино Большемуртинского района. Енисей в Красноярске поменял временно цвет на коричневый.

Как там у одного большого русского писателя, русскими людьми толком не прочитанного: «мусорный ветер». И он как поднялся — точно и не утихает.

Еще до пандемии и СВО — на это Усс повлиять не мог — порядок вещей, что был здесь всегда, худо-бедно работал десятилетиями, внезапно начал рушиться, невзирая на козырный туз в выстроенном карточном доме. Но это даже не полбеды, меньше. Главное — то, что никогда Москву и Россию не интересовало, вдруг начало попадать в центр внимания. На ТВ и в соцсети, в ток-шоу и в посты деятелей шоу-бизнеса, собирателей в интернете друзей, всех тех, кто ныне стал лидерами общественного мнения. И кремлевских такое внимание общественности не к Украине, а к хоздвору РФ и ее отхожему месту раздражало.

И, например, шоу Малахова о трагедии на Сейбе страна еще смотрела, а на Москву этот выпуск не пошел, поскольку власть если и интересует реакция публики, то только московской.

Поэтому ей не только другие права, зарплаты, бюджетное и соцобеспечение, для нее — и отдельная картина жизни страны.

На самом деле поведение кремлевских резонно. Красноярск по всем таким поводам никогда не волновался, а от Москвы можно ждать чего угодно. Вспомните историю с лесными пожарами в Восточной Сибири летом 2019-го. Когда Москва вдруг озаботилась рядовым сезонным явлением, все соцсети всех актеров и певиц заполнились кадрами из горящей Калифорнии, выдаваемой за Сибирь (фотогеничней), петиция о спасении Сибири собрала 1,3 млн подписей (!), а московские стендаперы и прочие специалисты по лесной пирологии хором высмеивали совершенно справедливое замечание Усса, что тушить тайгу в недоступных и безлюдных местах бессмысленно.

Уссом давно уже были недовольны как поставщиком таких вот «токсичных» инфоповодов, поднимающих общественность раз за разом на дыбы. Как это случилось и с Арктикой, что из любимых тем и надежд президента. Беспрецедентный разлив топлива в Норильске позволил Москве вдруг обнаружить хорошо сохранившийся с 30-х годов прошлого века местный порядок вещей — отсутствие в промрайоне госвласти и всесилие «комбината».

А Усс (край) все продолжал врываться с негативными внутрироссийскими новостями в повестку. Кому понравится такой, словно притягивающий несчастья и беды, губернатор?

Для власти экологическая эмиграция из Красноярска не значит ничего, а город теряет будущее. В феврале 2019-го на Дрокинской горе перед главным въездом в Красноярск установили 47-метровый крест и, немного подумав, убрали из-под него надпись «Россия», поскольку, задуманный как крест поклонный, он выглядел на невысокой горке, подписанной как «Россия», крестом могильным. Ночью светился.

Содержательно решение вроде верное: въезжаешь в город и тебе сообщают, что он обречен. Новая искренность. Но с подписью «Россия» получалось, что Усс много на себя взял. И накануне прилета на Универсиаду Путина «Россию» решили перекопать.

Сразу после Универсиады, когда и она городу ничем не помогла, и стало ясно, что на нем действительно поставлен крест,

едва не все основные городские воротилы друг за другом выставили свои активы на продажу. Торговые и производственные площади, офисы, свои огромные квартиры и загородные дома.

Выставили и тот гвоздь, которым наживлен город к этой земле, высотку КАТЭКНИИугля, главную городскую башню. Ее выставили на «Авито» среди детских велосипедов б/у, собачьего жира и шахмат ручной работы из хлеба (за 50 тыс.).

Распродажа города, ключей к нему и его доминант затянулась, к концу 2019-го мэр только и смог, что оснастить «нашу мрачную башню Саурона» динамичной подсветкой: когда смеркается, по стеклу теперь бегут сверху вниз и снизу вверх фиолетовые шпалы — от тьмы Барад-дур заряжается, как гаджет. Пустяк, а жителям Мордора все повеселей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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