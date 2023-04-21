 

Мнение: Поздравьте мусульман с Ураза-байрам

21.04.2023, 10:30, Разное
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Всех мусульман поздравляю с окончанием поста в священный месяц Рамадан, с Ураза-байрам.

А атеисты, православные, иудеи, буддисты… Если рядом с вами живут и работают мусульмане, поздравьте их с праздником. От вас не убудет, а мусульмане лишний раз убедятся, что не все, исповедующие другую религию, а то и вовсе атеисты – враги…

На снимках: 2016 год,  Ураза-байрам в Москве,  фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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