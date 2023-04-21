 

Доктор Продеус выделяет рутинные привычки, которые вредят иммунитету

21.04.2023, 10:25, Разное
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Иммунная система повреждается из-за чрезмерного потребления соли, недосыпания и постоянного общения со смартфонами. Врачи предупреждают, что обычные рутинные привычки могут негативно влиять на иммунную систему.

Профессор Продеус предупреждает россиян о вредных последствиях чрезмерного употребления соли и приготовления пищи. Иммунные клетки перестанут работать, если уровень соли в организме повысится. Медик пояснил, что это может привести к тому, что человек станет более уязвимым и восприимчивым к инфекциям.

Частое использование электронных гаджетов – еще одна опасная привычка. Люди, которые постоянно пользуются смартфонами или проводят долгие часы за компьютером, имеют более высокий риск заболеваний, чем те, кто не пользуется электроникой так часто. В этот неполный список заболеваний, которые влияют на здоровье и ослабляют иммунитет, входят тревожность, бессонница и психические расстройства, пропуск завтрака и недосып.

Андрей Продеус объяснил, что для хорошего иммунитета очень важно ложиться спать до полуночи, так как это позволяет иммунным клеткам восстанавливаться. Это восстановление нарушается при нерегулярном режиме сна и позднем засыпании.


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