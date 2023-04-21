 

Z-патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае

21.04.2023, 9:45, Разное
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Недавнее интервью русского патриота Оскара Кучеры признанному иностранным агентом
Юрию Дудю надело немало шума. На протяжении трех с половиной часов
шоумен и актер объяснял, почему поддерживает российскую армию и одобряет политику
президента, рассуждает о причинах СВО и объясняет нелюбовь к “америкосам”.
Корреспондент “Дни.ру” спросил Кучеру о впечатлениях,
которые остались от интервью.

Многих зрителей той резонансной беседы удивил неформальный вид бывшей звезды канала “МУЗ-ТВ” – на запись он пришел в шортах и футболке.
Оказалось, дело в том, что снимает свои выпуски иностранный агент в жарком
Дубае. И Кучера, видимо, согласился на разговор, чтобы в этой поездке за казенный счет убить двух зайцев
– и поговорить, и отдохнуть.

“Меня не обижает вся та волна негатива и хейта,
которая обрушилась после интервью, – признался Кучера. – Я бы снова пошел на
беседу такой же степени откровенности. Дудь – профессионал, раз смог меня так
разговорить”.

Напомним, иностранный агент Юрий Дудь ведет свой канал
на YouTube под названием “вДудь”. У канала более 10 млн подписчиков и 1,949
млрд просмотров. В основном ведущий проводит большие интервью с известными
людьми – от рэперов до преподавателей.


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