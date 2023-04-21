 

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости

21.04.2023, 9:45, Разное
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Искусственный интеллект покоряет новые горизонты. Его возможности применили в Госстройнадзоре Московской области, чтобы информация о возведении жилья в регионе стала доступнее. Теперь голосовой помощник Алиса может проконсультировать по вопросам недвижимости Подмосковья, которая находится на стадии строительства.

Как сообщает телеканал “360”, актуальные данные робот получает из приложения “Подмосковные стройки”. Виртуальная Алиса передает информацию о различных ЖК классическим путем — через смартфон, умную колонку или компьютер.

Между тем RT информирует, что строительство соцобъектов в Московской области мониторят через видеосистемы. Нововведения с применением современных техустройств задают планку разработчикам. Согласно отзывам, голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости Подмосковья, позитивный опыт инициаторы проекта готовы передать прочим субъектам страны.

На фоне этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о грандиозных планах ввиду совершенствования технологий недвижимости. “Наша цель – то, что мы строили раньше за 24 или 36 месяцев, строить в полтора раза быстрее”, — цитирует управленца “Радио 1”.


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