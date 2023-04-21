 

Взлетела, и это уже успех — взрыв ракеты Starship не огорчил работников SpaceX

21.04.2023, 9:35, Новости дня
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Хотя первый испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship завершился её взрывом спустя несколько минут после старта, в разработавшей ракету компании SpaceX испытания всё равно считают успешными, подчёркивает The Philadelphia Inquirer. Как пишет издание, в компании отмечают, что полученные в ходе краткого полёта данные будут использованы для подготовки к следующим испытаниям.


AP

Запуск разработанной SpaceX ракеты Starship в компании воспринимают как удачный — даже несмотря на то, что ракета взорвалась через несколько минут после пуска, пишет The Philadelphia Inquirer.

Как напоминает корреспондент издания, в четверг Starship, которую представители SpaceX подчёркнуто называют самой мощной ракетой в истории, была запущена с космодрома на юге Техаса. Между тем через несколько минут после пуска появились искры — а затем ракета взорвалась.

О вроятности такого исхода, впрочем, заранее предупреждал даже сам основатель SpaceX Илон Маск, который ещё в прошлом месяце оценивал шансы на успешный запуск ракеты в 50%, подчёркивает журналист. «Не буду утверждать, что она выйдет на орбиту — зато гарантирую: момент будет волнительный. Скучно не будет», — приводит автор слова Маска.

В четверг Маск отметил, что для успешного испытательного полёта ракеты может потребоваться несколько попыток, говорится в материале The Philadelphia Inquirer. По данным издания, полёт будет считаться успешным, если ракета достигнет скорости, необходимой для выхода на орбиту, почти полностью облетит земной шар, а затем упадёт в Тихом океане в районе Гавайских островов. 

И всё же в SpaceX сочли серьёзным успехом уже тот факт, что ракета вообще смогла оторваться от Земли: как отмечает корреспондент The Philadelphia Inquirer, работники компании бурно приветствовали взлёт, открывая шампанское. В конце прошлой недели Илон Маск отмечал в Twitter, что наибольшие опасения на тот момент вызывал сценарий взрыва ракеты прямо на стартовой площадке с последующим разрушением последней, поскольку для её воссоздания потребовалось бы несколько месяцев. Между тем, по данным американской прессы, площадка во время запуска повреждений не получила.

По информации The Philadelphia Inquirer, в SpaceX уже начали подготовку к следующему испытательному пуску Starship, используя данные, полученные в ходе первого полёта, продолжавшегося около четырёх минут. «В испытаниях такого рода успехом становится то, что мы смогли узнать, — разъяснили представители компании на её официальной странице в Twitter после взрыва. — Сегодняшний испытательный пуск поможет нам улучшить надёжность Starship в рамках усилий SpaceX по распространению жизни на другие планеты».

Как заявлял ранее Илон Маск, конечная цель проекта Starship — впервые доставить людей на Марс. В свою очередь, NASA планирует задействовать одну из модификаций ракеты в рамках первого за 50 лет пилотируемого полёта к Луне, пишет The Philadelphia Inquirer.


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