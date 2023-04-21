Впервые в истории председателем студенческого совета ВШЭ избран гетеросексуал

На внеочередной отчётно-выборной конференции коллектива Высшей школы экономики (ВШЭ) был избран новый председатель студенческого совета.

Впервые за более чем 30-летнюю историю университета интересы студентов будет отстаивать русский молодой человек традиционной сексуальной ориентации.

– Мы сумели положить конец диктатуре извращенцев в «вышке». Три десятилетия студсовет возглавляли открытые геи, лесбиянки, был даже один трансвестит, – рассказал глава наблюдательного совета ВШЭ Егор Холмогоров.

Как подчеркнул новый председатель студенческого совета, «оздоровление» высшего учебного заведения началось по инициативе первокурсников, которые отказались участвовать в пропаганде ЛГБТ-ценностей.

– В прошлом году, как только мы поступили на первый курс, нас собрали на общее собрание. И там прямо заявили, что мы должны всячески уважать всякие девиации типа мужеложства или смены пола, – написал он на своей странице «Одноклассниках» сразу после избрания.

После этого собрания будущий глава студенческого совета обратился за помощью к журналисты Егору Холмогорову, который помог организовать кампанию «Вышка против ЛГБТ».

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