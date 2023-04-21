Квартир по переуступке стало больше на 20 процентов
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С начала года предложение квартир в новостройках, которые можно приобрести по переуступке, увеличилось на 20%. Скидки на лоты достигают 40%, но лишь немногие покупатели готовы на такую сделку.
По сути, покупка по переуступке в новостройке – это приобретение не самой квартиры, а договора купли-продажи, так как сделка совершается строго до ввода ЖК. Текущий владелец переуступает права на будущее жилье новому собственнику.
В чему преимущества такой сделки? Из-за резко выросших цен купить квартиру по переуступке в ЖК, строительство которого началось пару лет назад, может быть выгоднее, чем у застройщика. На переуступку также распространяется семейная и IT-ипотека, хотя не все банки соглашаются кредитовать такие сделки.
Одна из причин роста предложения квартир по переуступке – субсидированная ипотека. В прошлом году 70% сделок с новостройками было совершено с использованием ипотеки от застройщика с субсидированной ставкой. Стоимость квартиры после оформления такого кредита вырастала на 20-30%. Сейчас ряд покупателей, осознав, что неправильно оценили собственные финансовые возможности, пытаются квартиры продать. Сначала жилье выставляется по цене ДДУ, но после нескольких месяцев ожидания собственникам приходится соглашаться на серьезные скидки.
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