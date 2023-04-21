 

Агентство «Рёнхап» – решение о поставках Сеулом летального оружия Киеву будет зависеть от действий Москвы

21.04.2023, 8:20, Новости дня
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Высокопоставленный южнокорейский чиновник прокомментировал заявление президента Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия Киеву. По его словам, президент пока рассуждает гипотетически — на данный момент поддержка Киева Сеулом ограничивается гуманитарной и финансовой помощью. «Наши действия в будущем будут зависеть от действий России», — цитирует слова чиновника южнокорейское агентство «Рёнхап».


AP

Решение о поставках Южной Кореей летального оружия на Украину будет зависеть от действий Москвы, сообщил источник в офисе президента страны. Президент Юн Сок Ёль пояснил в интервью, что в случае крупномасштабного нападения на мирных украинцев будет сложно ограничиться гуманитарными и финансовыми вливаниями, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап».

Тем временем российская сторона предупредила, что поставки вооружения будут означать, что Сеул в какой-то мере становится стороной конфликта. В ответ на это высокопоставленный южнокорейский чиновник уточнил, что президент Ёль рассуждал гипотетически. 

«Слова президента — это здравый смысл и принципиальный ответ. Российские власти комментировали то, чего не случилось, а мы можем посмотреть на это с другой стороны — наши действия в будущем будут зависеть от действий России», — цитирует слова чиновника агентство. «Он (президент. — ИноТВ) выразился гипотетически на тему того, как Южная Корея может спокойно сидеть и наблюдать в такой гипотетической ситуации?»

Чиновник также добавил, что, хотя южнокорейские законы и не запрещают поставки оружия стране, находящейся в состоянии войны, тем не менее Сеул пока ограничивается  гуманитарной и финансовой поддержкой Украины. «Причина, по которой мы пока не совершаем таких действий (поставки оружия. — ИноТВ), добровольно, в том, что мы хотим одновременно и сбалансированно выполнять задачу стабильного поддержания и управления отношениями между Южной Кореей и Россией, одновременно активно присоединяясь к рядам международного сообщества в защите свободы украинского народа», — сообщил он.

«Рёнхап» пишет, что южнокорейский чиновник в беседе привёл в пример корейскую войну 1950—1953 годов, когда «свободный мир» пришёл на помощь его стране. «Если Украина в такой ситуации, то разве не должна Южная Корея смотреть на Украину, вспоминая о чувстве благодарности за то, что стала одной из центральных наций мира с помощью международного сообщества?» — подытожил он. 


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