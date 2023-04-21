Мнение: Суперинтересный ПсихоСтрим “О фашистской диете” и не только. Таймкоды

Реально интереснейший стрим – не только о противоречивой личности известного К.Крылова и его диетах, но также о сексе, о любви, об анальной фиксации – без клубнички и жареных фактов, спокойный и честный научный разговор.

ТАЙМКОДЫ

0:30 Про Константина Крылова и его «фашистскую диету».

6:10 Что такое «фашистская диета»

11:30 Чем чревата ненависть к собственному телу

17:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

18:30 Существует ли «фашистский секс». Особенности сексуальных отношений в России. Секс и власть

24:10 Как часто секс вступает в противоречие с любовью

25:50 АНАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ – что это такое, откуда берется «интерес к задницам». Три стадии психического развития по Фрейду. Почему РФ называют «страной анальников».

35:30 Подробнее про «анальников»

42:20 Молочно-яичная диета Ленина

43:10 Те, кто любит «работать руками»

45:00 Потрясающий Достоевский

47:50 Как трудно обмануть свой организм. Почему не работают диеты

53:10 Как правильно переубеждать человека

55:55 О книгах Крылова

1:00:10 Есть ли в России женщины-вамп. Была ли женщиной-вамп Людмила Гурченко

1:05:30 Почему люди боятся озвучивать свои планы

1:08:00 Теорема Геделя в психологии

1:10:30 Какие есть хорошие психологи в Ютубе

1:13:05 Что сейчас происходит в мировой психологии, какие тренды

1:17:00 Почему в России так любят прибедняться

1:19:20 Что такое кортизоловый живот

1:23:00 О чем говорит повышенный интерес мужчин к пассивному оральному сексу

(1:27:30 О людях, которые любят критиковать других. Откуда это берется? Что движет критиканами?

1:30:15 Психология орального секса

1:32:05 Что делать, когда партнер «наскучил». Индусский подход к крепости брака. Камасутра и браки в Индии

1:36:10 Так ли полезны «спецкурсы минета» для женщин

1:40:20 «Моя жена – прочитанная книга». Ошибки познания другого человека

1:41:30 «О вреде курения». Чем на самом деле недоволен человек, который критикует друзей за то, что они «все время курят»?

1:45:20 Вечный вопрос – «Нужно ли признаваться в измене». Американский и русский подход к решению

1:47:10 Что такое перфекционизм. Надо ли подавлять в себе страсть «делать всё только на пять с плюсом»? Мультипликатор Норштейн и режиссер Герман.

1:53:55 «Система флайледи» для любителей планирования. Иллюзия управления при анальной фиксации. Планы и списки «на все случаи жизни».

1:58:20 Кто такие трансгендеры. Почему у людей появляется желание «сменить свой пол». Тайна нелюбви к себе.

2:04:00 Татуировки. Психологический смысл «рисования на себе».

2:05:05 Это страшный пубертатный период у детей. Легко ли жить на стройке

2:09:30 Почему родителям так сложно с подростками. Рай и ад родительской жизни.

2:13:00 Анальная фиксация и маниакально-депрессивный психоз.

КОНЕЦ