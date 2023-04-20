Скандалы: Беглов отправился на открытие «Дней Санкт-Петербурга» в Минск после скандала с флагом Украины

Губернатор Северной столицы Александр Беглов улетел в Минск на открытие «Дней Санкт-Петербурга»

Градоначальник покинул город после скандала с появлением украинского флага на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Также в Сети набирает голоса петиция о его отставке. Делегация во главе с Бегловым прибыла в Минск по случаю открытия «Дней Санкт-Петербурга». Об этом сообщила пресс-служба Смольного в официальном Telegram-канале . На само мероприятие в Минске выделено 19,5 млн рублей, сообщали СМИ .

«Мы поддерживаем интенсивные связи с нашими белорусскими коллегами. Наш диалог — один из лучших примеров плодотворных внешних связей Петербурга. Выполняя поручения Президента России, мы готовы усиливать работу по дальнейшей интеграции», — заявил Беглов.

Также у губернатора запланировано несколько встреч. К примеру, Беглов будет обедать вместе с председателем Минского городского исполнительного комитета.

Программа посещения Беглова вызывает множество вопросов. Он посетит ряд мероприятий, но не задержится на них дольше чем на полтора часа.

Отметим, петербуржцы прозвали губернатора «свадебным генералом» за его любовь к праздничным событиям. Так, глава Петербурга в период с 1 февраля по 7 мая 2022 года совершил 72 рабочих выезда. Из них 56,9% были посвящены формальным мероприятиям.

Его отъезд в Минск произошел после скандала с украинским флагом. Помимо этого, активисты «Города перемен» создали петицию с требованием снять губернатора с должности. Более миллиона россиян проголосовали за его отставку в соответствующем опросе.

Илья Орешкин