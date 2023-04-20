 

“Сегодня прозвучал удивительный звонок”: Пригожину сообщили о желании ряда русских олигархов оклеветать его в иностранной прессе

20.04.2023, 20:52, Новости дня
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О планах журналистов, инспирированных ЦРУ, Пригожин рассказал в четверг, 20 апреля. По словам бизнесмена, не так давно с ним связался знакомый “антиглобалист”, с которым он уже сотрудничал.

“Сегодня прозвучал удивительный звонок”, — процитировала бизнесмена пресс-служба “Конкорда”.

Пригожин отметил, что по словам его источника, риторика основателя ЧВК “Вагнера” так разозлила некоторых русских олигархов, что те заручились поддержкой ЦРУ и с их помощью намерены опубликовать в некой “эротической газетенке” сведения, порочащие Пригожина. Бизнесмен полагает, что речь может идти об издании The Washington Post: оно уже неоднократно публиковало фейки о нем. Подытоживая, бизнесмен сообщил, что с нетерпением ждет появлениях новых публикаций о себе.

Ранее бизнесмен уже обращался к журналистам The Washington Post и отмечал, что им должно быть стыдно за “стыдные вопросы” к его пресс-службе.


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