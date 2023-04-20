 

Скандалы: В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса»

20.04.2023, 20:40, Разное
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Суд арестовал Кирилла Якубовского на два месяца в рамках дела о крупном мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, задержанного ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского К. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2023 года», — сказано в сообщении.
О задержании Якубовского ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Деталей дела он не уточнил.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работало 226 кофеен сети.

В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и к тому времени привлек €150 млн инвестиций.

Илья Пламенев

Оригинал материала: “РБК”


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