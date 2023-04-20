Рупор тоталитарной пропаганды: Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва

Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва

В связи с массой невежественных и безответственных спекуляций вокруг проблемы объемного взрыва, которые рождаются фантазией и профессиональной безграмотностью паразитирующих на данной тематике псевдоспециалистов, представляется полезным дать простое, но научно обоснованное описание данного явления. Много беспредметных споров связано с оценкой отрицательной фазы давления, сменяющей фазу сжатия. Непониманием физической сути явления порождено вульгарное определение объемного взрыва как «вакуумная» бомба.

Гораздо более опасен в своих внешних проявлениях процесс взрывного превращения в режиме детонации, представляющего сверхзвуковую волну в форме самоподдерживающегося комплекса ударная волна + зона самовоспламенения и последующего горения. Появление детонации требует мощных источников инициирования, например с помощью зарядов взрывчатого вещества.

В августе 1999 г., в период агрессии Чечни против Дагестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значительное число чеченских боевиков, была сброшена крупнокалиберная бомба объемного взрыва (предположительно, ОДАБ-500ПМ). Боевики понесли огромные потери.

Поражающим фактором боеприпасов объемного взрыва является взрывная волна. Осколочным, кумулятивным действием по цели они не обладают и обладать не могут. Бризантность (т.е. способность дробить, разрушать преграду) облака топливно-воздушной смеси весьма низка.

Основными источниками поражения организма человека при взрыве любыми БОВ служат взрывная волна и тепловое излучение. Уровень разрушений определяется значениями давления и импульса взрывной волны, а также профилем зависимости давление – время в ней. При попадании человека в зону взрывной волны его тело, составленное из разных типов тканей (кожа, жир, мышцы, кости), по-разному откликается на взрывную волну из-за локальных неоднородностей по плотности и упругости.

Каждая ткань индивидуальным и непохожим образом растягивается, превращается в лоскуты или разрывается под действием фугасной нагрузки. Внутренние воздухонасыщенные органы (легкие, слуховой и дыхательный аппарат, кишечник) особенно чувствительны к барическому фактору взрывной волны. Недавние исследования выявили дополнительные последствия баротравмы на неврологическом, биохимическом уровне. Также замечено воздействие на функционирование кроветворных органов.

(Объемные взрывы. Гельфанд Б.Е., Сильников М.В.)

(с) Виктор Мураховский

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