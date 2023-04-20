 

Рупор тоталитарной пропаганды: Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва

20.04.2023, 20:30, Разное
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Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва

В связи с массой невежественных и безответственных спекуляций вокруг проблемы объемного взрыва, которые рождаются фантазией и профессиональной безграмотностью паразитирующих на данной тематике псевдоспециалистов, представляется полезным дать простое, но научно обоснованное описание данного явления. Много беспредметных споров связано с оценкой отрицательной фазы давления, сменяющей фазу сжатия. Непониманием физической сути явления порождено вульгарное определение объемного взрыва как «вакуумная» бомба.

Гораздо более опасен в своих внешних проявлениях процесс взрывного превращения в режиме детонации, представляющего сверхзвуковую волну в форме самоподдерживающегося комплекса ударная волна + зона самовоспламенения и последующего горения. Появление детонации требует мощных источников инициирования, например с помощью зарядов взрывчатого вещества.

В августе 1999 г., в период агрессии Чечни против Дагестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значительное число чеченских боевиков, была сброшена крупнокалиберная бомба объемного взрыва (предположительно, ОДАБ-500ПМ). Боевики понесли огромные потери.

Поражающим фактором боеприпасов объемного взрыва является взрывная волна. Осколочным, кумулятивным действием по цели они не обладают и обладать не могут. Бризантность (т.е. способность дробить, разрушать преграду) облака топливно-воздушной смеси весьма низка.

Основными источниками поражения организма человека при взрыве любыми БОВ служат взрывная волна и тепловое излучение. Уровень разрушений определяется значениями давления и импульса взрывной волны, а также профилем зависимости давление – время в ней. При попадании человека в зону взрывной волны его тело, составленное из разных типов тканей (кожа, жир, мышцы, кости), по-разному откликается на взрывную волну из-за локальных неоднородностей по плотности и упругости.

Каждая ткань индивидуальным и непохожим образом растягивается, превращается в лоскуты или разрывается под действием фугасной нагрузки. Внутренние воздухонасыщенные органы (легкие, слуховой и дыхательный аппарат, кишечник) особенно чувствительны к барическому фактору взрывной волны. Недавние исследования выявили дополнительные последствия баротравмы на неврологическом, биохимическом уровне. Также замечено воздействие на функционирование кроветворных органов.
(Объемные взрывы. Гельфанд Б.Е., Сильников М.В.)

(с) Виктор Мураховский

https://t.me/Viktor_Murakhovskiy – цинк

Источник: Colonel Cassad


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