3 наиболее распространенных симптома деменции, выявленных врачом-неврологом

Невролог утверждает, что поведение во время сна может быть хорошим индикатором деменции.

Деменция характеризуется потерей способности думать, помнить или принимать решения, что мешает повседневной деятельности. Для улучшения результатов важно раннее лечение. Осознание симптомов должно быть приоритетом. Один из экспертов поделился с нами тремя малоизвестными симптомами.

Александра Алехина, невролог МедикФорума, сказала: “Потеря памяти может быть одним из наиболее распространенных симптомов, но это не единственное, что должно вызывать беспокойство”. Алехина назвала “менее известные признаки”: изменения в поведении, потеря уверенности в себе, замкнутость, потеря интересов и дружеских связей, нарушения сна или яркие сны, проблемы с распознаванием и пониманием денег, изменения в поведении.

Пострадавшие могут начать вести себя необычным образом или задавать одни и те же вопросы снова и снова, они беспокойны или суетливы. Они могут даже начать следовать за своим партнером.

Пациенты могут быть растеряны из-за проблем с памятью, вызванных заболеваниями головного мозга. Эти проблемы, которые могут варьироваться от неспособности узнавать людей или вспоминать, что они ели на завтрак, до трудностей с распознаванием знакомых лиц, могут вызывать у пациентов дезориентацию.

Быстрые движения глаз (REM) могут быть спровоцированы деменцией с телом Леви. Это означает, что вы начинаете воспроизводить свои яркие и часто тревожные сны, сопровождаемые голосовыми звуками и резкими движениями.

Это расстройство может заставить пациентов кричать, пинать, бить и даже вопить во сне. Некоторые пациенты с деменцией испытывают трудности при подсчете денег, оплате покупок или чтении выписки с банковского счета. У такого человека могут быть неоплаченные счета или недостаточное количество денег на счету.