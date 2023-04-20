Мнение: Германия отключила последние АЭС, рост доходов Росатома и ядерные санкции

1. Зелёная чума в Германии победила. Последние немецкие АЭС на днях были выключены. Катастрофа для немецкой экономики, но вариантов не было — за дружбу с США надо платить. Цитирую СнМИ (ссылка):



Короткой строкой: в Германии на выходных остановили (предположительно навсегда) три последних атомных энергоблока — из некогда имевшихся тридцати. CNN цитирует министра ФРГ по защите среды и потребителей Лемке:

«Позиция германского правительства ясна: атомная энергия не зелёная. Она также не служит экологической устойчивости. Мы начинаем новую эру производства энергии».

СМИ сообщают, что на данный момент ФРГ уже около 44% своей энергии получает из возобновляемых источников, включающих «ветер, солнце, ГЭС, гидротермальные станции, биомассу и мусор». Меланхолично отметим, что под биомассой в общем случае подразумеваются дрова. Сжигание угля также довольно значительно выросло.

Данная новость интересна тем, что демонстрирует фактический откат к более грязным, дорогим и архаичным формам производства энергии под лозунгом перехода в отдалённом будущем к абсолютно чистым и доступным. Это выглядит как хорошее описание современной европейской политической стратегии вообще.

Разумеется, не помогло обращение немецких учёных, которые выступили против закрытия АЭС (ссылка):

Около 20 ученых, среди которых лауреаты Нобелевской премии, направили письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом продлить работу трех оставшихся в стране атомных электростанций после 15 апреля.

Подписанты утверждают, что три АЭС с их годовой производительностью в 32,7 млрд кВт∙ч обеспечили экологически чистой электроэнергией более 10 млн домохозяйств в Германии. Таким образом, по мнению авторов письма, можно было бы продолжать экономить до 30 млн тонн углекислого газа в год по сравнению с угольной энергетикой.

Простой немецкий народ, для которого закрытие АЭС означает очередное повышение цен на электричество, тоже выступает против. Но потешная немецкая демократия мнение народа не учитывает: не по тем вопросам, по крайней мере, по которым у Берлина есть жёсткие инструкции из Вашингтона… Тем не менее, на местах люди выражают протест в доступных им формах (ссылка):

Владелец одного из ресторанов на западе Германии запретил представителям партии “Союз-90″/”зеленые” появляться в его заведении из-за отключения в стране последних трех АЭС.

Решение властей об окончательном выходе из атомной энергетики, которого в правительстве ФРГ добились прежде всего “зеленые”, на фоне роста цен возмутило предпринимателя. “В связи с отключением наших АЭС всем федеральным “зеленым” запрещено появляться в ресторане и на его территории”, – написал он на своей странице в FB (запрещен в России).

«…Меня достала вся эта федеральная политика. Все становится дороже, все предприниматели недовольны, поскольку больше ничего не работает”, – заявил владелец отеля Bigger Hof и ресторана Platzhirsch газете Bild.

В FB бизнесмен отметил, что “речь идет не о каком-либо отдельном локальном представителе “зеленых”, а о федеральной политике “зеленых”. “Эта надменность, с которой они ставят себя выше всей Европы. Все другие страны, с их точки зрения, слабоумные, а только мы такие находчивые, что отключаем АЭС. Я считаю это крайне высокомерным”.

2. Тем временем, пока Германия избавляется от своей ядерной энергетики, Россия свою развивает, причём атомная отрасль приносит нам немалые доходы (ссылка):



ГК “Росатом” в 2022 году увеличила зарубежную выручку на 20%, до $11 млрд.

Как сообщил первый замглавы “Росатома” Кирилл Комаров, 2022 год стал рекордным для “Росатома” и с точки зрения новых направлений бизнеса. Выручка по новым продуктам составила рекордные 697,5 млрд рублей, что двукратно превышает план.

Сейчас зарубежный портфель “Росатома” включает в себя 34 энергоблока в 11 странах мира.

В конце 2022 года гендиректор “Росатома” Алексей Лихачев рассказывал, что госкорпорация ведет переговоры о строительстве АЭС с примерно десятью странами, 3-4 из них уже близки к межправительственным соглашениям.

3. Прочие крупные западные экономики отказываться от ядерной энергетики также отнюдь не собираются. Однако успех России на этом направлении вызывает на Западе зависть, в связи с чем нам продолжают грозить ядерными санкциями (ссылка):

Представители США, Великобритании, Японии, Франции и Канады договорились о сотрудничестве в области ядерной энергетики и выступили против зависимости мирового рынка от российского ядерного топлива. Совместное заявление по итогам встречи министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды опубликовано на сайте Японского атомного промышленного форума (JAIF).

«Мы определили потенциальные области сотрудничества, чтобы поддержать стабильные поставки топлива для действующих реакторов, обеспечить разработку и внедрение топлива для новых реакторов в будущем и добиться снижения зависимости от России в цепочке поставок», — сообщается в документе.

По словам участников встречи, сотрудничество в области добычи, производства и обогащения урана способствует достижению целей энергетической безопасности и экономической устойчивости. Оно также позволит позволит защитить внутренние секторы ядерной энергетики и создать условия для их более эффективной борьбы с хищническим ценообразованием.