 

Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

20.04.2023, 19:31, Новости дня
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Раньше для установки зарядной станции на принадлежащей городу земле приходилось участвовать в специальных торгах. Теперь достаточно обратиться в Межведомственную комиссию и заключить с Департаментом городского имущества дополнительное соглашение к договору аренды участка.

Образец доступен на портале mos.ru. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр выразил уверенность, что такой возможностью воспользуются торгово-развлекательные центры, коммерческие паркинги, офисные центры и другие организации. Он отметил, что зарядные станции для электромобилей пользуются спросом.

“В настоящее время на улицах города установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов”, – рассказал градоначальник.

В столице появится универсальная платформа российского электротранспорта, сообщил ранее Собянин. На базе технополиса “Москва” действует кластер электромобилестроения, куда входят более 40 компаний.


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