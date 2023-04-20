Рупор тоталитарной пропаганды: О цифровом рубле

О цифровом рубле

Банк России разъяснил, что такое цифровой рубль, в чем его особенности. Электронная валюта, к введению которой готовится регулятор, еще задолго до начала тестирования обросла большим количеством слухов.

ЦБ заверил, что цифровые рубли (https://t.me/suverennews/337) не заменят наличные деньги, которые останутся в обороте. Это означает, что сократится стоимость эквайринга, также данная ситуация в положительном русле повлияет на снижение инфляции. В целом цифровой рубль будет очень удобен для нашей страны.

Электронная валюта станет третьей формой финансовых расчетов. Она будет присутствовать наряду с наличными и безналичными средствами. Хранить ее предполагается в цифровых кошельках граждан и компаний, которые будут открываться при помощи платформы Банка России. Все операции (https://t.me/suverennews/1269) будут проходить там же. Вероятно, будет создано банковское приложение.

В связи с этим электронная валюта не будет привязана к конкретной кредитной организации или кошельку. У граждан России, наконец, появится счет в ЦБ. Цифровой рубль будет точно так же подчиняться закону — в отношении него будет соблюдаться банковская тайна.

https://t.me/suverennews/2152 – цинк

Также сегодня Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тыс. руб. в месяц.

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