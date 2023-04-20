Мнение: Скандал с возведением мечети «извне спровоцировали»?
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В Москве, на Поклонной горе в «Шатре Рамазана» состоялся вечер Татарстана, который совместили с ифтаром – разговением в священный месяц Рамазан.
Во время ифтара вспомнили и недавний скандал с возведением мечети в Косино.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил: «Эта история не отображает общий настрой наших горожан. Так или иначе, мусульмане тут живут испокон веков. Я считаю, что это просто извне спровоцировано, ситуация специально подогревалась. Такие волнения кому-то на руку. Мы надеемся, что эта ситуация, наоборот, подтолкнула горожан, чтобы сказать: „Мы хотим, чтобы были мечети“».
Аляутдинов добавил, что хорошо бы развивать мечети в шаговой доступности, чтобы разгрузить крупные храмы.
О какой шаговой доступности мечетей можно говорить, если в Москве никак не могут возвести пятую мечеть?
Подробности скандала с возведением мечети в Москве, в районе Косино можно посмотреть здесь:
Удивительно, что это видео набрало 75 тыс просмотров и более 500 коментов.
А вот парадоксы «дела Таганских» зрителей не очень заинтересовали.
Там пока нет и 20 тыс. просмотров.
Это потому что религиозные дела зрителей интересуют больше, чем криминальные разборки?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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