 

Пашинян внёс в парламент законопроект о переименовании Армении в Урарту

20.04.2023, 18:33, Разное
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян внёс Национальное собрание законопроект, предусматривающий переименование страны из Республики Армения в Урарту – древнее государство в Передней Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (современные Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахичеванская АР Азербайджана) и занимавшее главенствующее положение среди государств региона в первой четверти I тысячелетия до н. э.

– Пора вернуть нашей стране и нашему народу историческое название. Кто плохо знает свою историю, тот теряет своё будущее, – гласит преамбула документа.

Предполагается, что первоначально Урарту останется в нынешних границах Армении, а территории, исторически входившие в него, будут записаны в конституцию страны как «временно оккупированные». Затем планируется вернуть их в единое историческое пространство в форме унитарного государства с армянским государственным языком. Этого власти Армении попытаются добиться дипломатическим путём, а если понадобится – военным.

В международных организациях Урарту заменит Армению с 1 января 2024 года. Новое государство намерено подать заявку в ЕС и НАТО, одновременно сохранив место в СНГ, ОДКБ и Таможенном союзе.

– Наступает новый миропорядок, и Урарту будет формировать его, – заявил Пашинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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