Мнение: Нарушения в торговых сетях, рост спроса на сотрудников без опыта и русификация брендов

1. То ли розничные сети расслабились, то ли Роспотребнадзор вдруг решил начать работать на полную мощь. Подозреваю второе, так как в торговых сетях всегда был бардак. За первый квартал текущего года в торговых сетях выявлено в два и более раз нарушений, чем за тот же период прошлого года (ссылка):



Больше половины проверок надзорных органов сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений, следует из данных единого реестра проверок Генпрокуратуры. Анализ, с которым ознакомились «Известия», провела организация «Общественная потребительская инициатива». В топе нарушений — несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговля просрочкой и несоблюдение условий хранения. Число выявляемых недочетов особенно выросло в магазинах экономкласса, сообщили эксперты. В первую тройку по числу полученных предписаний вошли торговые сети «Светофор», «Красное & Белое» и «Ашан». <…>

По динамике выявленных нарушений и выданных Роспотребнадзором предостережений лидирует федеральная торговая сеть бросовых цен «Светофор». Так, их число в I квартале этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года выросло в 10 раз (на 1000%). Почти такие же показатели у «Красное & Белое» — рост на 975%. Условное второе место занимают «Ашан» — увеличение на 264%, «Лента» — 248% и «Бристоль» — 245%. Следом идут «Дикси» — 160%, «Перекресток» — 159%, «Магнит» — 156%, «О’кей» — 142%, «Пятерочка» — 116% и Metro — 100%. Лучше всех обстоят дела у сети «ВкусВилл» — число нарушений здесь выросло менее чем вдвое — 89%.

2. В России дефицит рабочей силы, так что конкретно с безработицей у нас проблем нет и не предвидится. Востребованными сейчас становятся даже сотрудники без опыта (ссылка):



Быстрее всего в России растет спрос на соискателей без опыта работы. Об этом говорится в материалах исследования портала «Авито Работа», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Анализ показал, что за год по март 2023 года число вакансий в массовых профессиях без опыта работы подскочило на 144 процента или в 2,5 раза. В этом сегменте больше всего появилось предложений для работников в сфере обслуживания, а также популярных среди студентов позиций — продавцов-консультантов и курьеров. Спрос на работников со стажем более года вырос за тот же период на 82 процента, а более трех лет — на 77 процентов.

При этом объем вакансий, где опыт работы необходим, в первом квартале 2023 года составил 83 процента от общего количества предложений. Стаж более года нужен в 30 процентах вакансий, более трех лет — в 11 процентах, и в двух процентах вакансий необходим профессиональный опыт более пяти лет. Многие работодатели в то же время не принципиальны по поводу стажа и готовы рассмотреть как опытных кандидатов, так и соискателей без него — доля таких вакансий составила 54 процента от всех представленных на платформе.

3. Очередной западный бренд продаёт свои активы российскому бизнесу. Что приятно, «латинские» названия сменятся на кириллические (ссылка):

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России начал русифицировать бренды, несмотря на то, что сделка по продаже активов ещё не завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерн обособил бизнес в России и с начала года работает на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Сообщается, что в магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары в узнаваемом дизайне, однако их названия написаны на русском языке (Vernel — «Вернель», Persil — «Персил», Bref — «Бреф»).