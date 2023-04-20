Мнение: Письмо: “Ненужная старая тетя”

Чтобы правильно разбирать письма, мы должны расставить приоритеты.

Главное для нас: описать искажения в настройках.

Настройки можно поправить, и это принесет человеку успех.

Очень многие относятся к разбору как к возможности отругать автора или даже выплеснуть агрессию.

Особенно часто это касается подражателей, которые пытаются повторять разборы эволюциолаб, как они это сами понимают.

Ничего хорошего от такой ругани не будет, с точки зрения поля это будут ваши косяки, иногда довольно большие.

Обратите внимание, может получиться даже эффект “самосглаза”, когда то, что вы ругаете у других, появляется у вас.

Может кто-то понимает, откуда такой “мистический” эффект?

К людям нужно относиться с сочувствием или хотя бы терпимо, это правило безопасности, то есть самозащиты. Я тоже нередко утрирую недостатки авторов для наглядности или ради учебного процесса, поскольку разборы направлены на аудиторию, но акцент всегда должен быть на исправление настроек автора, нельзя критиковать ради критики, иначе вы окажетесь в черном поле.

Давайте посмотрим на примерах, как надо и как не надо разбирать письма.

Причем я приведу примеры той критики, которая по сути верна, но неконструктивна.

А если вы критикуете то, что у авторов нормально, ваша критика не просто не конструктивна, она очень вредна.

millionlady

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо за возможность написать в рубрику.

История моя банальна. Влюбилась в парня младше на 15 лет. На новый год в клубе подошел, потом ухаживал, куда-то звал, выражал много восхищения, “горел”. Сначала я старалась держаться, из-за гигантской разницы в возрасте, не прилипать, не присваивать и ничего не ждать.

(Главное, что бросается в глаза, это то, что не присваивать автор пыталась из-за разницы в возрасте, а не потому, что присваивать и прилипать плохо. Это ее главная ошибка, причем ошибочная установка, которая меняется с помощью понимания и приводит к улучшению настроек. Неправильный разбор: ругать автора за иллюзию ее значимости. Дескать, что там она вообразила себе, с голодухи. За “голодуху” ругать, как это любят делать многие, тем более нельзя. Голодуха, дыра, вакуум – это следствие неправильных настроек, это беда человека, это то, чему вы должны помочь, а не высмеивать. Критиковать можно только неверную установку. В данном случае это уверенность автора, что к ровеснику прилипнуть можно и присвоить его тоже ок)

Но, постепенно совсем на него залипла, а он очень хорош, всегда вел себя красиво, по мужски, любимая фраза “скажи что нужно, я всё сделаю”. В общем, запала, прилипла, превратилась вся в щипцы и, естественно, парня отморозила.

(Здесь бросается в глаза “по-мужски”, автор считает его вложения мужским поведением. Поэтому вместо благодарности у нее и получались щипцы. Но она и про щипцы думает, что это прямое следствие ее влюбленности, а не жадности. Вот это главная проблема всех неудачников в любви, они считают что присваивают другого из-за любви, а не от эгоизма. Неправильный разбор – ругать автора за то, что она кормит корону. Это не существенно тут. Многие “разбиратели писем” в таких случаях доказывают, что парень так себя вел ради самолюбования или в ответ на щипцы. Какая разница? Это не имеет никакого значения. Вы так просто выражаете раздражение. Корона чужая раздражает, это верно, но ваше раздражение и помощь автору – разные вещи)

Несколько раз я гордо пыталась удалиться когда падала крона, типа бросала. Ему только смешно всё это было. Первый раз это было через несколько недель после знакомства, мы уже переспали, он очень нежный и страстный был, всё время целовал и восхищался, постоянно писал как с ума сходит, думает и я также себя вела по отношению к нему. Вот на контрасте этого его внимания он вдруг накануне поездки на Кавказ на выходные стал отвечать с большими паузами, ничего романтического не писал. Я подумала, что передумал ехать, но не знает как отказаться. Поездку он сам предложил, но, думаю, наверное я поторопилась её поддержать, как-то щипцы получились. Поняла что не готова лететь и три дня видеть как человек мучается. Написала ему: блин, я не могу полететь, прости, родственник попал в реанимацию. Он мне тогда ответил, “ты понимаешь как это странно звучит?!” . Утром рано позвонил, я спросонья всё вывалила, что нормально всё, просто вижу что он не хочет лететь, сказал “я что похож на долб..ба, я ни на секунду не поверил, какой ещё родственник, при чём здесь ты” и чтобы ехала в аэропорт.

(Неправильный разбор – это критиковать автора, что ее отказ от поездки был щипцами, поэтому она так быстро призналась и получился слив + косяк. Правильно – обратить внимание, что автор непрерывно на протяжении всех отношений с парнем ищет доказательств его страсти. Именно поэтому она “превратилась в щипцы”. Она боится и хочет гарантий, поэтому ведет себя так противоречиво и недоверчиво. Но этот страх ее не от “голодухи” и не от “липкости” как написали бы многие. А от той же неверной установки, что любовь – это слияние и присвоение. Ей вот это надо менять и сразу дела в ресурсе станут лучше)

И таких моих уходов гордых виляя задом вдаль было несколько. Так что не удивительно что я ему конкретно надоела и он на меня забил. Старалась отлипнуть, не писала. Он пару раз спросил как дела, я молчала, думала нужно хоть каплю приличия и самоуважение наскрести и отстать от молодого.

(И тут акцент на то, что парень молод. То есть она смотрит вообще в другую сторону от проблемы. Да, возрастной мезальянс – это тоже преграда, но у автора проблема совсем в другом)

Вчера после долгого молчания меня накрыло, прочитала про корону-Кравопийцу и алмазные пещерки, поняла что своими уходами не только пыталась самоуважение проявить, но и наказать, вытащить динамику щипцами, своими разкими уходами и блокировками в ответ на небольшие косяки (вдруг долго не отвечает на мои сообщения, один раз заснул и не приехал ко мне) при его огромной СЗ все испортила.

(Естественно, она не может никуда уйти, потому что от косяков ее значимость его еще больше растет. Неправильный разбор здесь: обратить внимание, что автор надевает на парня колпачок Бедняши и сокрушается из-за своих косяков, не замечая своих сливов. Правильный разбор: увидеть, что сливы – из-за косяков, а косяки – из-за установки “любовь = слияние”)

Неожиданно для себя написала ему:

В, ты просил говорить, пусть это уже поздно и тебе не нужно, но ты замечательный и самый лучший, а я давно всё испортила.

Он ответил “ничего ты не портила, я сам слился, мне трудно быть на связи 24/7 и получается пишу только когда соскучусь, но, тем не менее, я скучаю и мне не хватает нашего общения”.

(Да, она надела на него колпачок, поэтому думала, что утешает, когда на самом деле просила утешения. Но это не самое важное. Важно, что у нее ведь действительно был косяк перед ним. Почему был косяк и какой, кто опишет?)

Я подумала он очень хороший, не хочет меня обижать. Ответила “я тоже”, он тут же позвал встретиться через несколько дней, погулять. Ну, думаю, блин, зачем я вообще к нему полезла, ещё и это предложение вытянула, ужас, позор на мои седины, уже бы отстала от молодого, старая дура. Но делать нечего, раз полезла и вытянула – уже нельзя выпендриваться, выражаю радость и согласие.

(Здесь она старается закрыть свою хлеборезку, но смотрите, как она это делает. Внушает себе, что он испытывает к ней жалость как пионер к подопечной старушке. Она все время унижает себя в попытках закрыть хлеборезку. Не знает как еще уменьшить свои щипцы. И если вы будете поддакивать ее антишкатулке и описывать, как он тяготится ею и как она ему надоела, и какой он молодой, а она старая, вы ей только навредите. Она и сама движется по этому неверному пути. Парень к ней нормально относится и не надо врать, что она ему так уж противна. Хлеборезка в ее случае закрывается сменой установки с “любить = присвоить” на “любить = уважать”)

И вот еду я в машине и представляю что пойду я на это свидание с ним, что это мой запрос, я в нижней позиции, влезла в щель снизу и вести себя нужно будет скромно, но не тухло. И так меня аж душить стало комом в горле от обиды, как же так, Я и в такой роли униженной должна быть! Со мной так нельзя! Не он за мной бегает, а я за ним. Что придёт он, посмотрит что не такая я красивая как когда-то может показалось, что старая, и совсем успокоится.

И вот я думаю, это ж и есть корона Сокровища, это чувство кома в горле и обиды? Сказала себе: может он ещё передумает, отмажется от встречи, а если и нет, я обычная, побуду в роли напросившейся ненужной старой тети, которую пожалели и позвали, раз уж вытянула это приглашение нужно быть благодарной. Только бы корону больше не надевать! Как она меня достала!

(Здесь, посмотрите, какой у нее кульбит получился. Она представляет себя ненужной и старой, чтобы держать хлеборезку закрытой, но считает, что ее корона бастует и надо ее заставить смириться с реальностью, в которой она старая и ненужная. То есть она решает продолжать свой слив, думая, что таким образом научится скромности. А на самом деле разрушает свою фигуру. Здесь нужно обратить внимание, почему у автора обычная = старая и ненужная и почему она считает благодарностью – ехать на встречу, считая себя старой и ненужной. Откуда такая роль бедной овцы? А это все от желания побороть корону с помощью анти-шкатулки и маски жертвы. Это из серии нейтрализовать косяки сливами, а сливы косяками. Отчего это происходит, объясните?)

Подскажите правильно ли я хоть что-то вижу или как всегда в иллюзиях?

(Объясните автору, что значит любовь без слияния, как выглядит установка на уважение в любви? Чтобы это не оставалось для нее абстрактными словами)