 

Мнение: О грандиозном успехе и фееричном провале Илона Маска… Starship (не) взлетел?

20.04.2023, 18:19, Разное
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По крайней мере, это было красиво. Огромная, выше американской статуи Свободы, ракета, самая мощная из когда-либо построенных человечеством до сего дня, с непередаваемым грохотом оторвалась от стартового ствола, вся в клубах дыма и пламени. И мир, вероятно, стал ещё на шаг ближе к тому, чтобы съёмки очередного сиквела голливудского блокбастера «Вспомнить всё», действие которого происходит на Марсе, когда-нибудь состоялись в натурных условиях.

Если, конечно, до того момента люди не уничтожат себя сами.

Компания SpaceX Илона Маска сделала попытку запустить в космос самую большую в истории ракету Starship. Старт, который ранее откладывался и переносился, всё же состоялся несколько минут назад. И закончился…

А вот как?

Ракета Starship всё же сумела преодолеть земную гравитацию и подняться ввысь. Предполагалось, что она через две минуты и 49 секунд после старта отбросит нижнюю ступень и продолжит путь уже на собственных двигателях на высоту более 100 км над поверхностью Земли. Выход на орбиту должен был занять в общей сложности всего шесть минут и 23 секунды. А за следующие 90 минут корабль должен был совершить почти полный оборот вокруг планеты, вернуться в атмосферу Земли и опуститься в Тихий океан к северу от Гавайских островов. Но ракета взорвалась в воздухе, преодолев отметку лишь в 38 километров. То есть, даже не дойдя до границ Космоса. «Неконтролируемое рассоединение» – так это назвали в трансляции Space X.

Жаль.

Но первый блин очень часто бывает комом. Особенно у SpaceX. Однако Илон Маск умеет работать над неудачами

Значит, «и на Марсе будут яблони цвести»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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