Пригожин попросил Швейцарию помочь наемникам ЧВК “Вагнер” в “легальном использовании” Краковской колбасы

Бизнесмен отправил официальное письмо главе европейского государства. В нем Пригожин иронично отметил, что введенные санкции вызовут “серьезные трудности” у “музыкантов”, передает пресс-служба компании “Конкорд”.

“Дело в том, что часть наших сухих пайков укомплектована сыром “Эмменталь” Новогрудского комбината. Прошу вас в кратчайшие сроки ответить, можем ли мы дальше употреблять этот сыр несмотря на санкции? И не будет ли подвергнута вторичным санкциям Республика Беларусь, как место проживания коров — источника сырья Новогрудского комбината”, — сказано в обращении предпринимателя.

Глава ЧВК “Вагнер” со свойственным ему сарказмом призвал Алена Берсе как можно скорее дать ответ. Бойцы формирования опасаются, что своими действиями могут подставить братское государство Белоруссия. Однако Пригожин в шутку отметил, что в случае отказа бойцы могут перейти на Краковскую колбасу.

“Но так как в настоящий момент в Кракове отсутствуют подразделения ЧВК “Вагнер”, мы вынуждены будем обратиться к вам для получения кредитов в швейцарских банках для закупки вооружения у НАТО, что даст нам возможность легально использовать Краковскую колбасу в дальнейшем”, — заключил бизнесмен.

Федеральный департамент экономики Швейцарии ранее расширил список санкций по России. В него вошла не только ЧВК “Вагнер”, но и РИА ФАН.