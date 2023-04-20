 

Пригожин попросил Швейцарию помочь наемникам ЧВК “Вагнер” в “легальном использовании” Краковской колбасы

20.04.2023, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бизнесмен отправил официальное письмо главе европейского государства. В нем Пригожин иронично отметил, что введенные санкции вызовут “серьезные трудности” у “музыкантов”, передает пресс-служба компании “Конкорд”.

“Дело в том, что часть наших сухих пайков укомплектована сыром “Эмменталь” Новогрудского комбината. Прошу вас в кратчайшие сроки ответить, можем ли мы дальше употреблять этот сыр несмотря на санкции? И не будет ли подвергнута вторичным санкциям Республика Беларусь, как место проживания коров — источника сырья Новогрудского комбината”, — сказано в обращении предпринимателя.

Глава ЧВК “Вагнер” со свойственным ему сарказмом призвал Алена Берсе как можно скорее дать ответ. Бойцы формирования опасаются, что своими действиями могут подставить братское государство Белоруссия. Однако Пригожин в шутку отметил, что в случае отказа бойцы могут перейти на Краковскую колбасу.

“Но так как в настоящий момент в Кракове отсутствуют подразделения ЧВК “Вагнер”, мы вынуждены будем обратиться к вам для получения кредитов в швейцарских банках для закупки вооружения у НАТО, что даст нам возможность легально использовать Краковскую колбасу в дальнейшем”, — заключил бизнесмен.

Федеральный департамент экономики Швейцарии ранее расширил список санкций по России. В него вошла не только ЧВК “Вагнер”, но и РИА ФАН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.20 / Число умерших от COVID-19 в США приближается к 200 тысячам

21.08.20 / Schweriner Volkszeitung – аргументы противников «Северного потока — 2» — сущий вздор

02.07.20 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

05.08.20 / «Главная движущая сила» — число эмигрировавших в ЕС британцев выросло на 30% после референдума по брекситу

07.01.21 / “Размораживаем улыбки”. Дан Балан позировал на фото с куском льда

07.02.21 / Бренд Dartz модернизировал внедорожник Prombron Black Alligator MMXX

30.08.20 / Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

07.09.20 / Истребитель Северного флота перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

15.10.22 / Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину

02.06.21 / В Кремле пообещали рассмотреть заявление США о хакерских атаках при его поступлении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика