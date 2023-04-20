Скандалы: Доева и «ВИС» подводят под миллиардные долги

«Газпром центрремонт» оплатит последствия «противоправных целей» в России

Вокруг группы «ВИС», бенефициаром которой считается бизнесмен «с многомиллиардным состоянием Игорь Снегуров», разрастается ком конфликтов. Так, активам холдинга предъявляют крупные претензии в рамках банкротства бывшего регоператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Деятельность последнего уже вылилась в уголовное дело и «мусорные разборки» на уровне региона, а теперь в суде могут быть вскрыты сомнительные сделки, которые уже активно оспариваются управляющим.

Параллельно новые требования поступают к «Седьмой концессионной компании», которая входит в группу «ВИС» и реализует проект строительства семи поликлиник в той же Новосибирской области. Фирма уже отметилась финансовыми претензиями от Минздрава, а теперь чиновники настаивают на понуждении к исполнению обязательств. Примечательно, что обострение проходит в период руководства группой Дмитрия Доева, которого участники рынка считают, как полагают, «одной из центральных фигур многочисленных конфликтов с участием активов «Газпрома»», вспоминая про связи менеджера с тем же Снегуровым и представителями «Селигдар» и «Русские Фонды». Генерального директора «Группы «ВИС» сейчас пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося «Энергогаза», а «Газпром центрремонту», который он ранее возглавлял, в очередной раз указывают «на противоправную цель по выводу ликвидного актива».

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, согласно которому ООО «Газпром центрремонт» должно выплатить ООО «Научный-6» (Москва) 61,8 млн рублей и 5,39 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Столичная фирма известна как «дочка» обанкротившегося актива «Газпрома» – ООО «Энергогаз», выступавшего субгенподрядчиком проекта расширения «Пунгинского ПХГ» в ХМАО.

Уточним, конфликт связан с миллиардной сделкой с недвижимостью в Москве, о которой подробно рассказывало издание. В рамках дела о банкротстве «Энергогаза» операции были оспорены, после чего «Газпром центрремонт» обратился с иском к «Научный-6», но получил ответные претензии в неосновательном обогащении. Кроме того, «Газпром центрремонту» отказали во включении в реестр кредиторов «Энергогаза» претензий на 1,43 млрд рублей.

В апелляции представители «Газпром центрремонта» попытались говорить о добросовестности действий, но арбитраж пришел к иным суждениям.

«Как следует из актов <…>, суды при рассмотрении обособленного спора установили, что и «Газпром Центрремонт» и «Научный-6» при совершении сделок изначально преследовали противоправную цель по выводу ликвидного актива из владения дочерней организации с целью уменьшения конкурсной массы должника («Энергогаз»)», – указано в документах.

Добавим, ранее Арбитражный суд Московской области привлек «Газпром центрремонт» в качестве соответчика в обособленном споре по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Энергогаза».

Кроме того, в рамках разбирательств у Межрайонной инспекции ФНС №16 по Московской области были запрошены данные о проверке в отношении «Энергогаза», о состоянии расчетов по налогам и выписки операций по расчетам с бюджетом.

Вероятно, запрос связан с крупным налоговым скандалом, который развернулся в активе «Газпрома» и который подробно освещало издание. В определенный момент ФНС удалось включить в реестр требований кредиторов «Энергогаза» претензии более чем на 600 млн. «Правда УрФО» направила в ФНС РФ запрос с просьбой прокомментировать наличие долгов у актива «Газпрома», но ответа на текущий момент не последовало.

При этом, как выяснилось, конфликт даже приводил к возбуждению уголовного дела в отношении Александра Карабанова, экс-директора «Энергогаза» и действующего директора «Электрогаза», входящего в орбиту «Газпрома». Отметим, господина Карабанова участники рынка называют «партнером семьи Дмитрия Доева» – экс-главы «Газпром центрремонта», а сейчас – генерального директора АО «Группа «ВИС».

В этой связи отметим, что и самих Доева и Карабанова, а также Александра Псатия (экс-директор ООО «Научный-6») тоже пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Энергогаза».

Как отмечалось в акте Арбитражного суда Московского округа, в состав третьей очереди реестра требований кредиторов «Энергогаза» без учета неустоек включены претензии на сумму 2,6 млрд, при этом 1,2 млрд приходится на аффилированное лицо – ООО «Газпром центрремонт».

В целом участники рынка называют Дмитрия Доева, по всей вероятности, «одной из центральных фигур многочисленных конфликтов с участием активов «Газпрома»», вспоминая, в частности, его связи с Игорем Снегуровым, который значился бенефициаром «Группы «ВИС» и представителями ПАО «Селигдар» и «Русские Фонды». При этом отраслевики обращают внимание и на заметный рост числа конфликтов вокруг самой группы «ВИС», которую теперь возглавляет Доев.

Одной из наиболее резонансных историй, безусловно, считают банкротство ООО «Экология-Новосибирск», которое ранее имело статус регоператора по обращению с ТКО. Как указывало издание, в январе стало известно, что ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.7 ст.159 УК РФ «Мошенничество», связанное с деятельностью актива «ВИС». Сейчас в суде рассматривается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Экология-Новосибирск» следующих контролирующих лиц: ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС», АО «Группа «ВИС».

В этой связи можно отметить, что управляющему уже удалось оспорить сделку «Экология-Новосибирск» с «КПФ», а также в процессе находится оспаривание операций с ООО «ЭкоТранс-Н», которое может вылиться в миллиардные претензии к последнему.

Не отстают и другие проекты группы. Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Новосибирской области требует от «Седьмой концессионной компании» неустойку в 54,6 млн.

В апреле Минздрав региона подал новый иск к ООО «Седьмая концессионная компания» о понуждении к исполнению обязательства по соглашению, об изменении соглашения. Уточним, актив «ВИС» реализует в Новосибирской области проект строительства семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства.

Оригинал материала: “Правда УРФО”