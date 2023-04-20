Ни дать, ни взять

Замороженные российские активы трудно не только конфисковать по закону, но даже найти. Что с ними собираются делать европейцы.

Ни в Европейском союзе, ни в странах «Большой семерки» (G7) пока не принято решений о том, как использовать замороженные на Западе активы российского Центробанка и российских олигархов. Но обсуждение идет, оно требует времени, сложной поисковой работы и согласования с принципом верховенства права. Ясно одно: найденные на Западе российские активы останутся недоступны хозяевам до прекращения военных действий. И это главное на нынешний момент.

Всплеск информационной активности на эту тему возник в конце прошлой недели с публикацией германской Die Welt за 13 апреля. В руки ее журналистов попала бумага для служебного пользования с мнением группы экспертов-правоведов Еврокомиссии о том, что активы Центробанка РФ должны быть возвращены ему с окончанием военных действий, а имущество олигархов может быть конфисковано только по суду и только если те индивидуально совершили уголовные преступления.

Публикация прошла незаметно в Брюсселе, но вызвала резонанс в российских СМИ и некоторых изданиях в Индии, Бразилии (видимо, с подачи RT для оживления информационной повестки). Мнение, на которое ссылается Die Welt, ценно как упоминание закрытого документа. Но в нем нет ничего нового по сравнению с тем, что известно аккредитованным в «столице ЕС» инкорам по более ранним «утечкам».

В Москве сообщение стало поводом для реакции пресс-секретаря президента.

Дмитрий Песков сказал, что Москва требует разблокирования активов, и назвал их замораживание незаконным. Он убеждал, что «любая попытка как-то это легитимировать обречена на неудачу».

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать свыше 300 млрд долларов заблокированных средств РФ для помощи Украине.

Что на самом деле произошло?

«В служебном документе, который оказался в распоряжении Die Welt, Еврокомиссия приходит к выводу: замороженные резервы нельзя отнять, и когда конфликт закончится, их надо возвратить России».

Die Welt отмечает, что Брюссель все еще ищет способы употребить эти средства, не конфискуя. Один из вариантов предусматривает вливание денег в облигации ЕС с процентной ставкой 2,6%, а затем использование этих процентных платежей для помощи в восстановлении Украины. Обдумываются пути урегулирования потерь по этим бондам, их возмещения. Но это пока теоретические детали.

ЕС имеет право замораживать активы, но европейские законы блюдут право собственности. Право на замороженные активы может быть передано кому-то другому только в случае обвинительного приговора по уголовному делу, связанному с этими активами.

Хотя есть много сторонников конфискации замороженных денег для восстановления Украины, юридический аргумент заключается в том, что это подорвет европейское право собственности. А это — основа правовой системы ЕС.

Объединенная Европа не может функционировать без юридических гарантий права собственности. Возможно, что в новых реалиях «священные коровы» могут быть отодвинуты, но пока они есть.

Людям, живущим в авторитарной системе и привыкшим к тому, что политическая воля изменяет любой закон, это объяснить трудно. В данном случае в ЕС политическая воля налицо, но юридические барьеры высоки. Первое, что пришло на ум экспертам Еврокомиссии, это то, что замороженные активы трогать нельзя, потому что когда-нибудь [спецоперация] закончится и их придется вернуть России.

Самая сложная проблема для европейцев в действиях с российскими активами — отследить их местоположение. Это очень сложно, учитывая изощренность, с которой их прятали хозяева. Подчас и невозможно.

Команда юристов ЕС в упомянутом документе подняла вопрос о том, сколько денег ЦБ РФ было фактически заморожено. Называется цифра в 300 млрд долларов, основанная на собственных отчетах ЦБ РФ о том, сколько денег он держит на Западе.

Но счета ЦБ запутанны, и команда ЕК говорит, что им удалось идентифицировать пока только около 38 млрд долларов российских резервов (деньги Центробанка), фактически находящихся в Европе.

Кроме того, обнаружено только 22 миллиарда долларов олигархов под санкциями.

В последние месяцы ЕС начал создавать общеевропейскую систему банковской отчетности, чтобы попытаться скоординировать сведения о местонахождении российских активов, как государственных, так и частных.

Документ, оказавшийся в распоряжении Die Welt, наряду с другими возможными предложениями, подлежит обсуждению представителей 27 стран — членов Евросоюза. Параллельно специальной рабочей группе Еврокомиссии, состоящей из экспертов и чиновников в Брюсселе, создана также группа юристов и финансистов стран ЕС в рамках Совета ЕС, представляющего столицы стран Союза. Сейчас ею руководит Швеция как страна — председательница Совета ЕС. Работу группы возглавляет генеральный директор Национальной палаты торговли Швеции Андерс Анлид.

Рабочая группа, сообщили «Новой» в шведском представительстве ЕС в Брюсселе, сосредоточена на том, чтобы получить более четкое представление о том, где находятся российские государственные активы и какова их общая стоимость.

Цель состоит в том, чтобы во время шведского председательства максимально продвинуть решения по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины.

Перед рабочей группой была поставлена задача оценить различные методы с правовой, экономической и политической точек зрения.

Как отметил глава группы Андерс Анлид, различные нормативно-правовые базы применяются к различным типам замороженных активов. Одна регулирует частные активы, а другая — государственные. Частные активы, которые были заморожены или арестованы, могут быть конфискованы только в том случае, если их хозяевами было совершено преступление и соответствующее лицо осуждено судом.

ЦИТАТА

«Поэтому мы должны следовать как законодательству ЕС, так и международному праву, а это проблема, — считает Анлид. — В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы должны мыслить нестандартно и сосредоточиться на принятии конкретных решений».

Рабочая группа Совета ЕС отвечает за эту работу во время шведского председательства и потом передаст ее Испании, которая будет страной-председательницей во второй половине года. Но и на этом работа не закончится до тех пор, пока в Украине не восстановится мир. И даже дальше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, получивший в минувшую пятницу в Вашингтоне обещания о дополнительных 5 миллиардах долларов, повторил настойчивое требование к США и ЕС конфисковать российские активы для покрытия расходов на восстановление Украины. Это сумма, которую Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов. Украинец призвал страны G7 обсудить вопрос о конфискации во время предстоящего саммита их лидеров в Японии.

Решение о судьбе российских активов — это борьба между политической волей, находящейся в значительной степени под влиянием эмоций и сиюминутного прагматизма, и нормами права.

Александр Минеев,

соб. корр. «Новой газеты», Брюссель

—