Цветы, сердца, жемчуг или даже монограмма: какой свадебный маникюр в моде в 2023 году

Как и большинство других вещей, выбор свадебного маникюра имеет очень важное значение. Это позволит привлечь внимание к рукам и сделать образ более привлекательным и стильным.

Отличным решением может стать классический французский маникюр. Однако есть также и более интересные идеи, которые помогут сделать образ более притягательным. Вот несколько отличных вариантов маникюра для невест, которые сейчас в моде.

Розовые полоски и жемчужные сердечки

Если хочется выделиться, оставаясь при этом верной традиционной для свадьбы белой и розовой палитре, то такой маникюр станет действительно идеальным вариантом.

Этот нейл-арт в оттенках розового с жемчужными сердечками смотрятся потрясающе и эффектно.

Розовые и блестящие кончики

Такой маникюр пользуется большой популярностью в мире свадебного нейл-арта. Он помогает добавить немного гламура к создаваемому образу. Великолепные розовые ногти с тонким блестящим кончиком выглядят очаровательно и романтично.

Розовый с белыми точками

Розовый и белый – два цвета, с которыми точно никогда не ошибетесь, когда дело доходит до создания свадебного маникюра. Такой нейл-арт выглядит нежно и романтично. Этот дизайн в горошек с розовым и белым выглядит мило.

Белые ногти с переливающимися блестками

Чисто-белые ногти все еще продолжают оставаться самым лучшим выбором для невест во всем мире. Однако некоторым невестам нравится более яркий и смелый маникюр. Радужные блестки красиво переливаются пурпурными, голубыми и зелеными тонами.

Нейтральный оттенок

Горчично-желтый и кремово-бежево-коричневый являются хорошими нейтральными оттенками, которые идеально подойдут для свадьбы поздним летом или осенью. Этот дизайн включает в себя те оттенки, которые мы видим в это время года. Все это хорошо сочетается вместе с белыми листьями и зелеными стеблями. Можно нарисовать на ногтях букет полевых цветов или же зелень с подсолнухами.

Белые цветы со стразами и хлопьями

Цветы всегда приветствуются в свадебном дизайне. Именно поэтому стоит добавить их на свои ногти. Полностью белые цветы достаточно тонкие и красивые, именно поэтому они отлично впишутся в любое свадебное торжество. Серединку можно сделать из страз и добавить золотые чешуйки. Стоит соединить их с золотыми или серебряными аксессуарами.

Нюдовый с белыми цветами

Некоторые невесты не хотят слишком сильно выделяться, но в день свадьбы стоит сделать свой образ более ярким. Современный маникюр с белыми цветами в сочетании с нюдовой основой выглядит просто, но от них буквально захватывает дух. Линии в таком нейл-арте выглядят изящно и романтично. Это отлично подходит для любой невесты.

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Пастельные тона

Яркие и жизнерадостные краски ассоциируются с весной и зарождением жизни. Такой маникюр получается достаточно простым, но при этом красочным и веселым.

Фиолетовая бабочка

Бабочки на ногтях смотрятся восхитительно и отлично подходят для весенней свадьбы. Кроме того, пурпурные оттенки выглядят восхитительно, стильно и ярко.

Матовые ногти с блестками и драгоценными камнями

Матовый маникюр в последнее время стал пользоваться огромной популярностью. Розовато-лиловые ногти с драгоценными камнями в качестве акцента и блестками выглядят превосходно и стильно.

Пастельные тона и завитки

Пастельные тона отлично подходят для свадебного торжества. Это отличное решение для весенней свадьбы.

Белые и сиреневые ногти

Белые цветы являются отличным вариантом декора свадебного маникюра. В качестве базы стоит выбрать сиреневый цвет, чтобы добавить еще больше интересного визуального эффекта ногтям.

Лавандовые оттенки

Лавандовая дымка на ногтях выглядит восхитительно. Зимой в сочетании с серебристыми тонами такой нейл-арт выглядит эффектно. Чтобы сделать свой маникюр более интересным, стоит добавить немного блесток.

Добавление мазков

Такой маникюр выглядит потрясающе. Смешение цветов помогает сделать образ ярким и эффектным. Чтобы создать красивый и современный маникюр, стоит добавить золотистый блеск. Если смелые цвета кажутся чрезмерными, то нужно добавить немного белого или же нейтральных тонов.

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Металлические золотистые кончики

Это достаточно интересная вариация французского маникюра, которая заслуживает внимания.

Стоит покрыть ногтевую пластину нежным розовым оттенком, а затем сделать золотистые кончики. Золотистое мерцание металлического кончика поможет добавить особый шик.

Добавление сусального золота

Такой маникюр выглядит как самое настоящее произведение искусства. С нюдовым, но глянцевым основанием и металлическими золотистыми линиями и листьями маникюр становится восхитительным.

Белые ногти с золотистыми блестками

Золотистый и белый лак превосходно сочетаются вместе и являются одним из самых роскошных вариантов, которые можно только выбрать. Можно выбрать красивый нейтральный цвет и дополнить его золотистыми блестками.

Белый и золотой блестящий мрамор

Такой маникюр смотрится стильно. Сочетание розового и белого выглядит просто потрясающе, а золотистый блеск добавит немного гламура и игривости.

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Металлические ногти с монограммой

Можно сделать на ногтях надпись со своими инициалами и инициалами своего партнера. Этот тонкий и изящный штрих хорошо подходит для невесты, которая предпочитает минимализм. Золотая металлическая надпись хорошо сочетается с золотыми аксессуарами.

Белый с серебристыми хлопьями

Это универсальный дизайн, который отлично подходит для совершенно любого времени года. Стоит покрыть ногти белым лаком и сверху добавить серебристые хлопья.

Черно-белый френч

Такой маникюр выглядит шикарно, ярко и смело. Это настоящая классика, которая поможет добавить образу дополнительную элегантность.

Френч с блестками

Этот маникюр является современным и стильным. Он выглядит как абстрактное произведение искусства с его геометрическими элементами и углами. Острые углы и драгоценный камень по центру придадут ногтям изюминку и создадут эффектный образ.

Черное сердечко

Черный цвет отлично смотрится в любой день, даже на свадьбе. Небольшое сердечко на ногтях выглядит современно и стильно. Такой декор отлично сочетается с эффектом омбре.

Ослепительно-розовый

Такой маникюр выглядит просто восхитительно и стильно. Драгоценные камни радужного цвета помогут ногтям сиять.

Синие тона

Если хочется добавить что-то синее на свадьбу, но чтобы это не выбивалось из общего образа, то можно это сделать при помощи маникюра. На ногтях можно нарисовать красивые колокольчики. Это позволит привнести в образ дополнительную эстетику.

Синие сердечки

Если хочется сделать красивый и стильный маникюр, то стоит нарисовать на ногтях синие сердечки. Также можно сделать кончики нежного синего оттенка. Это выглядит очень красиво и непринужденно.

Синий цветочный френч

Это красивый и стильный маникюр для всех современных невест. Тонкий голубой френч идеально подойдет каждой невесте.

Мечтательные розовые и белые завитки

Розово-белые завитки в сочетании с французским маникюром выглядят очень мило. Изогнутые линии с цветочным декором хорошо подходят для летней свадьбы. Можно дополнить все это небольшими жемчужинками.

Угловой французский маникюр

Это красивый классический нейл-арт, который точно никого не оставит равнодушным. Угол из белых линий поможет добавить изюминку. Можно добавить блестящую металлическую линию.

Френч с сердечками

Это маникюр является олицетворением любви. Однако вместе с тем френч выглядит достаточно мило и сдержанно.

Французский маникюр с аркой

Этот маникюр привносит в образ стиль 60-х годов. Чтобы добавить изюминку, стоит сделать контур с серебристым или золотистым блеском.

Френч с жемчужными акцентами

Жемчужинки в качестве декора станут отличным дополнением к совершенно любому свадебному образу. Такое украшение можно сочетать с френчем, который никогда не выходит из моды.

Прессованные цветы и золотистые хлопья

Такой декор остается в тренде на протяжении длительного времени.

Золотистые хлопья в сочетании с цветами помогут добавить нотку гламура и привнести винтажную атмосферу. Цвета можно подбирать по своему желанию.

Красочная цветочная окантовка

Можно сделать минималистичный дизайн маникюра, но при этом добавить ему дополнительную притягательность. Для этого стоит сделать красочную цветочную окантовку.

Гламурные цветы с красными кончиками

Красные цветы и кончики на ногтях помогут привлечь к себе внимание. Розовый цвет выглядит женственно, романтично и хорошо подходит для летней свадьбы.