Главный тренд 2023 года: как носить брюки карго

В 2023 году самым настоящим трендом являются брюки карго. Благодаря узнаваемому силуэту и непринужденному стилю эта одежда снова пользуется огромной популярностью.

Это отличный вариант для создания простого и непринужденного стиля и главный тренд 2023 года. Кроме того, эти штаны могут стать основой совершенно любого гардероба. Вот несколько советов относительно того, как носить и с чем сочетать брюки карго в 2023 году.

Что такое штаны карго

Этот предмет гардероба, который пришел в женскую моду из мира милитари. Такие брюки дарят нам особый комфорт. В 90-х годах карго стали символом определенной рэп-культуры и связанного с ней уличного стиля. В последующем это распространилось на поп-культуру 2000-х.

Мешковатые брюки карго в стиле милитари с накладными карманами стали самым настоящим трендом в 2023 году благодаря своему особому стилю и универсальности.

Будь то поход по магазинам или встреча с друзьями, такие брюки просто идеально подходят для многих случаев и помогут придать любимому наряду модный оттенок, и при этом совсем не нужно жертвовать комфортом.

Это отличная альтернатива джинсам или же классическим брюкам, так как они помогают создавать как повседневные, так и гламурные образы. Можно носить их с базовыми или же более изысканными образами.

Одной из самых ярких особенностей брюк карго является их ширина. Эти удобные штаны имеют выраженную талию и свободные штанины.

Многие дизайнеры вышли за рамки классики хаки и черного, чтобы создать модели самых различных цветов, от нейтральных до пастельных и достаточно ярких.

В этом году брюки карго представлены во всевозможных вариациях и выполнены из различных материалов, таких как замша, атлас, деним.

Многие модные бренды демонстрировали брюки карго на своих модных показах и вызвали самый настоящий ажиотаж среди знаменитостей.

Кому подходят брюки карго

Такая модель отлично подходит для совершенно всех девушек, независимо от типа их фигуры. Такие брюки помогут подчеркнуть естественные изгибы, чтобы выглядеть просто потрясающе и очень стильно.

Стоит обратить внимание на расположение карманов. Нужно убедиться в том, что они хорошо расположены по отношению к фигуре. Если хочется несколько замаскировать слишком массивные бедра, то стоит держаться подальше от брюк карго с большими боковыми карманами.

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Однако нужно помнить о том, что такая модель поможет добавить дополнительный объем для тех, у кого тип фигуры “перевернутый треугольник”.

Невысоким девушкам, которые хотят, чтобы их ноги выглядели более длинными, стоит выбрать фасон брюк карго без манжет на щиколотках. Отличным решением станет прямой покрой штанов.

Как и в случае с любыми брюками или джинсами, чем больше вы поднимете пояс, тем стройнее и длиннее будет казаться силуэт. Высокая талия сейчас в моде, однако если нравится тренд 2000-х годов, то стоит выбирать карго с заниженной талией.

Как и с чем носить брюки карго

Такие штаны хорошо сочетаются с любой другой одеждой, что делает их очень привлекательными для всех девушек. Поскольку карго изначально считались мужскими брюками, то можно красиво поиграть с контрастом.

Можно сочетать такие штаны вместе с классической одеждой и женственными аксессуарами. Это базовое сочетание, которое подходит для совершенно любого случая.

Также хорошо смотрится атласный верх вместе с брюками карго.