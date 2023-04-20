«Ты же мужик» – Минпромторг выпустил ролик, призывающий айтишников выбрать настоящую работу на заводах, а не «бесцельно тыкать в кнопки»

Министерство промышленности и торговли выпустило ролик, который агитирует россиян выбрать настоящую работу на заводах и фабриках, а не «распускать сопли перед экранами».

В стране наблюдается избыток IT-специалистов и нехватка «нормальных мужиков», говорится в видео.

Согласно сюжету 3-минутного видео, главный герой – программист – теряет уважение окружающих в ряде бытовых ситуаций. Сначала он не может самостоятельно починить карбюратор в своих «Жигулях», после чего над ним смеются в гаражах и называют «бабой-белоручкой». Затем ему не удаётся передвинуть большой шкаф, из-за чего его бросает жена. Наконец, его отказываются обслуживать в магазине из-за субтильного вида. Кассирша говорит: «Ты же мужик, до чего ты себя довёл? Хватит распускать сопли перед экраном и бесцельно тыкать в свои кнопки. Иди и устройся на нормальную работу». Программист отвечает: «Я всё понял и решил изменить свою жизнь».

Главный герой прямо из магазина идёт в кадровый отдел сталелитейного комбината, а затем выбрасывает в мусорный бак монитор. Финальная часть видео показывает, как он изменился за месяц: у него вырастают огромные мускулы, достойные бодибилдера, он прекращает носить очки (даже защитные очки на смене), а что же касается автомобиля, то он пересаживается на новенькую «Ладу» с инжектором, потому что теперь может это себе позволить. Кроме того, теперь ему отпускают товары в торговых точках и смотрят на него с уважением.

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