 

Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля

20.04.2023, 16:50, Новости дня
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В четверг, 20 апреля, с некоторых участков нашей планет можно было наблюдать редкое солнечное затмение. Оно происходит примерно раз в десять лет.

По данным телеканала “Царьград”, гибридное затмение Солнца происходит, когда размер Луны точно совпадает с размером небесного светила. Однако наблюдать данный эффект могут далеко не все жители планеты.

Как сообщает телеканал “360”, россиянам на этот раз не удалось насладиться редким астрономическим явлением. Максимальной фазы оно достигло в 07:17.


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