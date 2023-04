В попытке вызвать сочувствие режиму Зеленского США превращают украинский конфликт в шоу

Ведущая Daily Wire Кэндис Оуэнс раскритиковала неумелую пропаганду Вашингтона, призванную убедить американцев в необходимости поддерживать коррумпированное украинское правительство. Но, по её мнению, все эти приезды знаменитостей в Киев, пиар Зеленского в СМИ, откровенная ложь об успехах ВСУ лишь вызывают большие сомнения относительно серьёзности конфликта.

В The New York Times могли сказать: «Ого, появился разоблачитель, и теперь у нас на руках есть документы, которые показывают, что нам лгали об Украине и отправке миллиардов долларов, полученных от налогоплательщиков!».

Там должны были устроить большой праздник: «Боже правый, нужно напечатать всё как можно скорее! Мы наконец-то сможем рассказать людям, которых мы вроде как представляем, правду об их правительстве, о том, насколько оно коррумпировано!».

Но нет, они поступили с точностью до наоборот. В The New York Times начали вычислять разоблачителя. Чтобы установить его личность, они сотрудничали с государством и Bellingcat, организацией, финансируемой США и имеющей тесные связи с американскими спецслужбами. И им удалось «сорвать маску» с Джека Тейшейры.

Я уверена, вы видели видео. Невероятно, что они задействовали бронетехнику, чтобы арестовать этого парня. Он 21-летний член Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, и мы должны быть благодарны ему за то, что он разоблачил то, что, как мы уже знали, было правдой. Если вы слушаете нашу передачу, то знаете, что с самого первого дня, как начали падать бомбы, я говорила: всё, что нам рассказывают об Украине, — очевидная ложь.

Был разоблачён их самый большой обман — о «призраке Киева». Они буквально выдумывали истории, чтобы заставить людей поддержать украинскую инициативу и поверить в то, что мы каким-то образом обязаны отправить миллиарды долларов на очередной зарубежный конфликт коррумпированному государству.

Украина — это действительно коррумпированное государство. Вы не должны испытывать никаких симпатий к правительству Украины. Вы можете сочувствовать украинскому народу точно так же, как вы сочувствуете американскому народу. Мы, как и украинский народ, существуем при коррумпированном режиме. И прямо сейчас они страдают от последствий существования при коррумпированном режиме.

По сути, о том, что мы выяснили, написал в Twitter мой друг Майк Чернович: «Итак, благодаря разоблачителю мы наконец-то узнали правду о вовлечённости США в украинский конфликт, а также о реальных потерях. The Washington Post и The New York Times выследили разоблачителя менее чем за неделю, несомненно, используя информацию режима, который они обеляют».

И об этом хорошо сказано в другой статье. Цитата: «Поспешность, с которой американские СМИ бросились на защиту Белого дома и Пентагона, объясняется их враждебным отношением к любому подлинному разоблачению преступлений американского империализма. The New York Times, The Washington Post, американские радиостанции и телеканалы видят свою работу не том, чтобы разоблачать преступления правительства США, а в том, чтобы скрывать их и хранить его секреты». Это точно!

Итак, мы не знаем, что будет с Джеком Тейшейрой. Наверняка ничего хорошего, поскольку очевидно, что он выступил против государства и разоблачил преступление. Но мы можем обсудить то, что на самом деле происходит на Украине.

И да, оказывается, они врут. Украина не выигрывает «уверенно». «Со дня на день они победят Россию!» — говорили в новостях. «О, у них такие огромные потери!» «Владимир Путин умирает от рака!» «Он умрёт со дня на день! «Владимир Путин умрёт!»

Для меня это дико, если говорить честно и объективно. Мне кажется странным, что есть люди, которые не видят, насколько ужасна западная пропаганда. Она почти смехотворна. Почти… временами она напоминает мне фильм с Уиллом Ферреллом «Грязная кампания за честные выборы», не знаю, смотрели ли вы его, ребята.

Складывается ощущение, что они (американские власти. — ИноТВ) высмеивают политику, конфликт, отправляя (в Киев. — ИноТВ) Боно из U2, помещая его (Владимира Зеленского. — ИноТВ) на обложки журналов. По-вашему, это похоже на настоящий конфликт?

Когда вы думаете о конфликтах прошлого — Второй или Первой мировой — неужели вам на ум приходят фотосессии, голливудский гламур, «Грэмми»? Военачальник на красной дорожке? Думаете ли вы о военачальниках, которые просят и умоляют предоставить им слово на церемонии вручении «Оскара»? Вам это не кажется странным?

Что ж, ребята, у меня для вас новости. Не хорошие и не плохие, просто новости. (Кантри-исполнитель. — ИноТВ) Брэд Пейсли присоединился к пропагандистским усилиям в Киеве. В составе делегации американских сенаторов он приехал на Украину, где выступил в столице на Михайловской площади и встретился с президентом Зеленским. Послушайте.

(Отрывок выступления Пейсли в Киеве.)

Ладненько. Брэд Пейсли в ковбойской шляпе на фоне падающего снега и танков в Киеве. Вам не кажется, что это пропаганда? Обратите внимание, что рядом с ним нет ни одного украинца. Это постановка в буквальном смысле. Очевидно, что это сделано не для Украины, а для нас. Таким образом они (власти США. — ИноТВ) напоминают, что вам нужно вновь принять участие в усилиях ЦРУ по обрушению России, потому что на самом деле всё к этому и сводится.

