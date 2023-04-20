 

Польше нужно много ядерного оружия, чтобы уравновесить российский потенциал

20.04.2023, 16:40, Новости дня
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В плане ядерного вооружения у РФ есть существенное преимущество перед НАТО, ведь на территории новых стран альянса до сих пор не размещено ядерное оружие, уверен польский журналист Томаш Сакевич. В издании Niezalezna он пишет, что новая европейская архитектура безопасности, в том числе ядерная, о которой заговорили США, в будущем должна будет прежде всего опираться на Польшу.


AP

«Польша вовсе не будет беззащитна в случае, если Москве придёт в голову напасть на нас при помощи ядерного оружия. Нас защищает ядерный зонтик США», — пишет польский журналист Томаш Сакевич в издании Niezalezna. В статье он объясняет, что в случае ядерной атаки реакция стран — членов НАТО должна быть достаточно масштабной, чтобы уничтожить боевые возможности противника.  «Неизбежность такой реакции сдерживает правителей в Кремле от применения оружия массового поражения не только против стран НАТО, но и против других государств, не входящих в этот альянс. Это всё пока что работает, но существуют некоторые сомнения, которые стоит прояснить», — подчёркивает автор.

Во-первых, он указывает на то, что на территории новых стран НАТО не размещено ядерное оружие, что даёт РФ преимущество в плане удара, ведь они к ней просто-напросто намного ближе. Во-вторых, РФ может проводить свою игру в плане применения ядерного оружия между объектом нападения и его обладателями. В доктрине Кремля есть идея применения ОМП ниже порога реакции, то есть использовать небольшой потенциал, чтобы посеять сомнения в плане ответного удара.

Более того, журналист не исключает, что поражение РФ в плане применения обычных вооружений может привести к возрождению в Кремле идеи использования ядерного оружия. «Опять, потому что осенью прошлого года, на мой взгляд, мы были весьма близко от этого решения. В любом случае, нет смысла рассматривать, было ли оно ближе или дальше. Суть состоит в том, чтобы сделать его невозможным», — объяснил Сакевич. 

В статье он напомнил, что в прошлом году президент Анджей Дуда подтвердил, что Польша заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing. «Мы не знаем, что произошло вокруг этой темы с тех пор. Но даже присоединение к этой программе не решает дело. На восточном фланге НАТО должен находиться потенциал сдерживания. У нас должны быть не только ядерные боеголовки, но и средства доставки, которые по крайней мере сравняются с российским потенциалом», — добавил он. 

По его словам, дипломатия США заговорила о новой архитектуре безопасности в Европе. Страны от Скандинавии через Польшу до Румынии должны быть защищены, а в будущем также Украина, Молдавия и Грузия. «Смотря на карту и потенциал, именно Польша должна стать осью этой новой архитектуры. В том числе ядерной», — резюмировал он.


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