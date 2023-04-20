Скандалы: Недостроенные КОС в ЯНАО выкачали из бюджета сотни миллионов

Чиновники не заметили исчезновения оборудования

Ямальские чиновники в арбитражном суде округа вынуждены были признать, что многомиллионные транши из бюджета впустую ушли на счета тюменской строительной компании, которая так и не смогла завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений в Надыме. Договор со «Спиноксом» был подписан более десятилетия назад, потом его расторгли по соглашению сторон, успев выплатить подрядчику более 99% стоимости.

Только после проверки Госстройнадзора выяснилось, что «строительные объемы были выполнены частично, некачественно, в разрез с проектной документацией и техрегламентами». Более того, после ухода компании со стройплощадки исчезли биореактор и другое дорогостоящее оборудование для очистки стоков, которое по актам приемки было доставлено на место и смонтировано еще в 2013 году. Размер неосновательного обогащения власти ЯНАО оценили в 126 млн рублей, но даже при наличии подтверждающих заключений экспертов чиновники не могут взыскать эти средства с юрлица. Срок исковой давности давно прошел. Так как контракт не был завершен, срок предъявления претензий рассчитывается от даты приемки каждого из этапов строительства. Все основные документы были подписаны с 2013 по 2017 год при Дмитрии Кобылкине. И хотя новый губернатор Дмитрий Артюхов попытался завершить объект, очередной исполнитель вновь срывает сроки 13-летней стройки, когда ее цена уже достигла 2 миллиардов.

Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу департамента капстроительства и инвестиций ЯНАО на решение арбитража в рамках спора на 288 млн рублей. Чиновники требовали от ЗАО «Спинокс» возврата неосновательного обогащения, полученного в рамках реализации контракта на реконструкцию и модернизацию КОСов в Надыме.

Позже стоимость иска была сокращена до 126 млн рублей.

КОС в Надыме начали ремонтировать еще в 2010 году, но в 2019 году контракт был расторгнут соглашением сторон. К оплате без всяких нареканий чиновники из команды губернатора Дмитрия Кобылкина частями приняли работы и оборудование на 1 млрд 363,2 млн рублей. Первоначальный же договор стоил лишь на 700 тыс. больше.

Позже выяснилось, что госконтракт был выполнен с существенными нарушениями строительных норм, техусловий и проектной документации. Данный факт был зафиксирован после проверки Госстройнадзора, который выдал предписание об устранении нарушений из 274 пунктов.

«Кроме того, из технического отчета следует, что в резервуаре отсутствуют аэротент и биореактор, которые были смонтированы, и имеются соответствующие акты приемки-передачи смонтированного оборудования. Представитель ответчика пояснила, что спорный резервуар был сдан в 2013 году и истцом не консервировался», – говорится в материалах арбитража.

Отсутствие оборудования, фактическое невыполнение строительных объемов и проблемы с качеством не стали поводом для удовлетворения иска, так как «чиновники сознательно или из-за халатности пропустили срок исковой давности».

«Из материалов дела следует, что работы в полном объеме не выполнены, акт о приемке законченного строительством объекта не оформлялся, контракты расторгнуты. Соответственно, в данном случае является обоснованным исчисление срока исковой давности с момента оплаты выполненных этапов работ. Спорные работы были сданы в период с 2013 года по 2017 год», – решил арбитраж. На этом основании суд отказал в рассмотрении дела.

«У нас в регионе действительно есть проблема, когда сотни миллионов рублей уходят вникуда. В настоящее время составлен реестр долгостроев, за который теперь отвечает Подорога (Александр Подорога, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО). Чиновники пытаются решить ситуацию, но из-за общих планов помощи в восстановлении новых регионов происходит все не так быстро», – рассказала депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина.

Достройку надымских очистных действительно продолжили. В 2021 году губернатор Дмитрий Артюхов выделил на эти цели дополнительно 1,15 млрд рублей. Но и в этом случае объект не могут сдать в эксплуатацию. Первоначальный контракт предприятие ООО «Граффит Строй» из Санкт-Петербурга обещало выполнить до ноября 2023 года. К настоящему моменту стоимость работ выросла до двух миллиардов рублей, а срок исполнения продлили до конца января 2024 года.

Объект является не единственным, который бросил «Спинокс», получив предоплату из бюджета. К примеру, с 2020 года ДКСиИ пытается взыскать 128 млн рублей неосновательного обогащения, полученного при реализации контракта «Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 куб. м (2-я очередь) в городе Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы». В 2021 году стороны подписали мировое соглашение, по которому тюменские строители обещали убрать весь брошенный на стройплощадке мусор, а также до октября 2024 года ежемесячно перечислять в бюджет по 2,9 млн рублей.

Компания так и не начала выполнять свои обязательства, из-за чего чиновники запросили исполнительный лист на принудительное исполнение. Правда, в возврате средств наличие исполнительного производства и ареста не помогло. По данным Службы судебных приставов, в настоящее время обязательства компанией не исполнены, размер задолженности в рамках этого производства с учетом исполнительского сбора вырос до 132 млн рублей. Аресты постепенно накладывали на счета компании в разных банках, но юрлицо успевало открывать новые. В общей сложности с 2019 года по настоящее время был наложен запрет на счета в 12 банках, среди последних – «Мособлбанк» и «Совкомбанк».

Многолетние проблемы с возвратом средств не стали поводом для иска о признании должника банкротом со стороны ЯНАО. В 2022 году лишь УФНС по Тюменской области подавало иск о финансовой несостоятельности «Спинокса» в связи с долгами по налогам в 3 млн рублей, но в его рассмотрении было отказано из-за вступившего на тот момент в силу правительственного моратория на банкротство юридических лиц. Последним днем действия моратория стало 1 октября прошлого года, но и после этой даты от чиновников не последовало никаких новых требований.

«Такая ситуация недопустима. Это безалаберность наших чиновников, которая, возможно, стимулирует новые попытки воровать из бюджета. В советские годы люди просто боялись воровать государственные деньги, понимали, что будет жестокое наказание вплоть до смертной казни. Сейчас же безнаказанность подталкивает компании и чиновники красть еще больше. Один раз пошло с небольшой суммой, второй, а на третий речь уже идет о колоссальных средствах», – подытожила позицию коллег Елена Кукушкина.

«Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Оригинал материала: “Правда УРФО”