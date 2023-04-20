Рупор тоталитарной пропаганды: Черные дни правления Екатерины II
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К 240-й годовщине присоединения Крыма к России (вчера отмечали), выкатили трейлер западного сериала про Екатерину Великую с афророссиянами. Каток толерастии и репрезентации в рамках критической расовой теории докатился и до Российской Империи XVIII века.
Но белых в кадре все равно как-то много, по квоте не менее 25% должно быть.
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Источник: Colonel Cassad
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