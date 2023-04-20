 

Маск все чаще сеет страх, предрекая миру крах

20.04.2023, 15:55, Разное
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Элон Маск предсказывает, что конец света может быть близок, а «падение цивилизации» будет похоже на последние дни Римской империи, и все это из-за одной «случайной» проблемы. Причем произойдет это, явно, раньше, чем ожидалось.

Ничего себе «случайной», скажет читатель, которого уже до печенок достало стремление Запада любыми путями прекратить размножение человечества. Тамошние экологи, сексологи и прочие патологи чего только не выдумывают, чтобы втолковать неразумным людишкам, что не надо плодиться. Дескать, поменяем всем пол! Да не на противоположный, а на какой-нибудь из кучи придуманных. И не просто словесно, а снабдим соответствующими гормонами. Вот пусть попробуют тогда воспроизвести себе подобное существо!

Тут и до Маска наконец дошло, каков будет результат этих «инноваций». Будучи экспертом в области технологий, он вдруг осознал, что «проблемы с рождаемостью» приведут к краху мира, и счел их главным признаком приближения конца света. Свои опасения «предсказатель» выложил в Твиттере. Проведя сравнение с последними днями правления Юлия Цезаря, он написал:

«Низкая рождаемость недооценивается как причина падения цивилизаций. Рим испытывал проблемы с рождаемостью даже во времена правления Цезаря».

В то время произошло убийство императора Цезаря и последовавшее за ним падение Римской империи, что, как опасается Маск, может произойти и с современным обществом, если «проблемы» возникнут снова. Он уже не в первый раз опасается конца цивилизации, неоднократно называя демографический коллапс самой большой угрозой для человечества. Особенно если учесть, что у него на данный момент 10 детей.

Видимо, изрядно напуганный демографическими проблемами, Маск и выступал в прошлом месяце на выставке технологий против «полной бессмыслицы», которая может привести к гибели планеты, заявив, что если предположить благополучное будущее с искусственным интеллектом, то через 20 лет мир столкнется с самой большой проблемой — демографическим коллапсом.

В августе прошлого года технологический титан сделал еще одно леденящее душу заявление, в котором он сосредоточил внимание на сокращении численности населения и назвал коллапс из-за низкой рождаемости даже гораздо большим риском для цивилизации, чем грядущее глобальное потепление. Как-то плохо вяжется с этим его предыдущая позиция, когда Маск заявлял, что все это «чушь» и для окружающей среды лучше «меньше детей».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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