С пирсингом и французский квадратно-круглый: маникюр 90-х возвращается, но лучше оригинальной версии

Все новое – это хорошо забытое старое. Самые актуальные тенденции маникюра-2023 берут свое вдохновение из моды 1990 года. Какие ногти в тренде сегодня? Вы будете удивлены, но совсем скоро полюбите этот дизайн.

Квадрат или овал? Выбирать больше не придется

Какую форму выбрать для длинных ногтей? Современные тенденции предлагают отойти от строгих геометрических квадратов. Ваши ногти могут теперь иметь скругленные кончики. Этот вариант выгодно подчеркивает любые пальцы. Главное условие – не слишком короткие ногти. Сочетание двух стилей в одном позволяет избавиться от необходимости выбирать квадратный или закругленный маникюр. Подчеркнуть длину и необычную форму ногтей поможет френч. Обязательно рассмотрите для себя этот вариант дизайна, ведь он сегодня снова актуален как никогда.

В моде – естественность!

Посмотрите рекламные фото супермоделей из 90-х. У многих из них уже тогда можно было увидеть вариации естественного маникюра. Такой дизайн всегда в тренде. Нюдовые оттенки в сочетании с глубоким блеском делают ваши ногти аккуратными и ухоженными. Этот маникюр станет выразительной деталью образа и будет уместным в любой ситуации.

Красный для роковых женщин

В мире дизайна ногтей сегодня на пике популярности красные оттенки с перламутром или металлическим блеском. Такой маникюр точно не останется незаметным. Яркий цвет привлекает внимание, а загадочный блеск делает его еще более благородным. Обратите внимание на все оттенки красной палитры: от кораллового до насыщенного бордо.

Прозрачный лак

Модный дизайн ногтей – это не всегда гель-лак правильного цвета. Актуален в наши дни и естественный гигиенический маникюр. После обработки кутикулы и придания ногтям формы их достаточно покрыть прозрачным лаком. Сделать этот вариант более романтичным можно, выбрав средство с легким полупрозрачным розоватым оттенком.

Если ваши ногти нуждаются в дополнительном лечении и/или питании, попробуйте отказаться на некоторое время от любых покрытий. Наносите утром и вечером на ногтевую пластину лечебное масло. Уже через несколько дней такого лечения ваши ногти станут выглядеть здоровыми и блестящими.

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Хромированные ногти

Металлические ногти с зеркальным блеском были невероятно популярными в 90-х. Почему бы не вспомнить об этом славном времени? Выбирайте классическую версию – серебряный или золотой вариант. Или попробуйте что-то более смелое. В арсенале современных мастеров ногтевого сервиса широкая палитра металлических оттенков. Блестеть, как зеркало, на ваших ногтях может любой цвет.

Французский маникюр

Французский маникюр, невероятно популярный в 90-х и 2000-х годах, снова возвращается к нам. Суперсовременный вариант дизайна – микро, предполагающий тончайшую полоску белого цвета на коротких ногтях, выглядит оригинально при своей скромности и простоте.

В тренде и классический френч, который всегда можно сделать более интересным при помощи страз, рисунков и наклеек. Обратите внимание и на цветные варианты исполнения этого маникюра. Кончик ногтя необязательно должен быть белым, используйте любые оттенки, можно поэкспериментировать с различными блестками и втирками, дающими необычные эффекты.

Добавьте пирсинг

Подчеркнуть свою индивидуальность можно при помощи пирсинга ногтей. Этот вариант маникюра подойдет ярким личностям, любящим выделяться из толпы. Что особенно приятно, прокол ногтя при желании легко будет убрать на следующей коррекции. А значит, он намного безопасней классического пирсинга кожи.

Этот прием отлично сочетается с любым вариантом дизайна. Прокол может быть одинарным или двойным. Украсьте его миниатюрными колечками или фигурными подвесками.