Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак

Ани Лорак сегодня – крайне редкий гость где-то. Если и приезжает спеть песню-другую, то с прессой не общается – избегает неудобных вопросов о политике. Певице вдвойне тяжело от того, что в России ее концерты массово отменяются, поскольку кто-то распускает слухи, что-де она финансирует армию Украины. А в самой Незалежной при этом ее предали анафеме и включили в санкционный список – назвали предательницей родины за то, что когда-то уехала в Россию и построила здесь успешную карьеру. В итоге на Украине ее песни убрали из эфиров, самой Лорак запретили въезд, а квартиру площадью в 400 кв. метров за $1,5 млн изъяли.

Про все эти горести и беды певица решила откровенно рассказать в онлайн-шоу Алены Блин. Корреспондент “Дни.ру” встретился с популярной в Сети ведущей на пре-пати музыкальной премии “RU.TV.” и расспросил про закулисье того резонансного интервью.

“Ани было нелегко уговорить на этот разговор, – призналась Алена. – У нее сейчас в жизни непростой период. А поскольку мы с ней давно дружим, то я сочла своим долгом убедить ее, что именно сейчас надо что-то сказать народу. Потому что все заждались и все должны понимать, что у нее происходит, почему она молчала столько времени. Самое главное, она должна была прокомментировать скандал, когда ее обвинили в помощи украинским военным. На самом же дел ее просто оклеветали”.

По уверению Блин, никаких табу на вопросы, никаких предварительных условиях и заранее обговоренных тем в этой честной беседе не было. “Ани была максимально искренняя и откровенная”, – пояснила Алена.

При этом многих зрителей, которые смотрели интервью, интересовало, почему ведущая не предложила Каролине Куек (так на самом деле зовут артистку) бокальчик-другой шампанского, как было во время резонансной беседы с Анастасией Волочковой. “Потому что это друга программа, другой формат, – пояснила Блин. – Почему я там должна ей наливать?! Вот придет в “Алена Блин. Посидим”, там мы с ней и выпьем”.