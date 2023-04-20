 

Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации

20.04.2023, 15:35, Новости дня
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Резонансное чрезвычайное происшествие произошло в минувший вторник, 18 апреля. Неизвестные похитили мать помощницы члена Совета Фонации РФ Андрея Шевченко. В верхней палате парламента он представляет Оренбургскую область.

По данным издания URA.RU, злоумышленники потребовали у дочери пенсионерки выкуп в размере двух миллионов рублей. По данным телеканала “360”, Елена Силкина начала получить многочисленные звонки. Когда чиновница взяла трубку, неизвестный мужчина заявил о необходимости собрать денежную сумму.

Когда помощница сенатора убедилась, что это не розыгрыш, она обратилась в полицию. На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском 76-летней женщины и ее похитителей, уточняет портал “Вести Подмосковья”.


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