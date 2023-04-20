Скандалы: Ни налогов, ни санкций

Андрей Мельниченко и другие российские миллиардеры превращают Дубай в новый Лондон

Новый лидер списка богатейших россиян, похоже, давно не живёт в России. Андрей Мельниченко прославился как один из первых граждан РФ, кому удалось получить паспорт ОАЭ. Раньше он владел роскошным домом рядом с Букингемским дворцом в Лондоне. Санкции вынудили миллиардера совершить персональный разворот на Восток, впрочем, как и десятки тысяч других богатых выходцев из России.

«Паспорта давать только арабам» – примерно так до последнего времени выглядел подход властей ОАЭ к выдаче гражданства. Для получения заветных корочек иностранцу предлагалось прожить в стране 30 лет. Женщина, вышедшая замуж за местного, может получить паспорт через три года, и то с согласия родственников супруга и перспективой лишиться гражданства после развода. Мужчинам-иностранцам, женившимся на гражданках Эмиратов, паспорта не полагаются.

Недавно власти страны начали предоставлять гражданство за инвестиции. Правда, делается это на усмотрение чиновников, минимальная сумма инвестиций нигде не зафиксирована. Чтобы получить не паспорт, а вид на жительство на срок от 2 до 10 лет, нужно вложить в недвижимость или компанию от 750 тыс. дирхамов (более 200 тыс. долларов). Удивительно, но даже при таком строгом подходе богатые россияне выстраиваются в очередь за недвижимостью в Дубае. От санкций бегут куда угодно, лишь бы не домой.

Нос по ветру

Основатель Telegram Павел Дуров, также получивший гражданство ОАЭ в 2021 году, попросил журналистов не называть его российским бизнесменом. Со стороны Андрея Мельниченко таких просьб пока не прозвучало. Однако его попадание на первую строчку российского рейтинга Forbes можно считать техническим моментом. По состоянию на июль прошлого года он сохранял гражданство РФ, но, как рассказал источник делового журнала, оказавшись под санкциями, Мельниченко вместе с семьёй поселился в эмирате Рас-эль-Хайма (в переводе с арабского – «верхушка шатра») на севере ОАЭ.

В 2022-м бизнесмен, по крайней мере с юридической точки зрения, перестал быть бенефициаром компаний «Еврохим» и СУЭК (см. справку), чьи финансовые показатели и вывели его на первое место в рейтинге богачей. Гражданство Объединённых Арабских Эмиратов он получил ещё до попадания под санкции – буквально сразу после того, как эта страна начала выдавать паспорта крупным инвесторам. И хотя условия обретения этого документа по-прежнему весьма сложные, Дубай стремительно становится для российских элит чем-то вроде Лондона начала 2000-х.

В 2022 году россияне купили в Дубае рекордное количество недвижимости – 86 тыс. сделок на 56,6 млрд долларов. Город в пустыне переживает строительный бум, в котором участвуют и отечественные компании. Например, группа компаний «Пионер», известная строительством апарт-отелей в Москве, приобрела участок площадью 0,6 гектара между районами Dubai Marina и Palm Jumeirah. Девелопер намерен возвести там высотный комплекс в 45 этажей, его общая площадь составит 100 тыс. квадратных метров. Сообщалось также, что поиск земельного участка под свой проект в Дубае ведёт и группа компаний «Самолёт», совладельцем которой является Максим Воробьёв.

Вслед за бизнесменами туда в поисках новой высокооплачиваемой работы потянулись столичные юристы и финансисты. В новогодние каникулы засветились там многие чиновники и депутаты. В отличие от депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко фигуры покрупнее избежали скандалов, удержав себя от публикаций радостных селфи в соцсетях. Ну и, конечно, ещё с весны 2022 года Дубай стал местом паломничества звёзд российского шоу-бизнеса. Именно там попал в скандальную ситуацию с проукраинским лозунгом певец Валерий Меладзе. По данным СМИ, недвижимость в этом новом Вавилоне приобрели Ксения Собчак и Ксения Бородина, Стас Михайлов, Александр Ревва и многие, многие другие.

Люди готовы вкладывать в местную экономику сотни тысяч и миллионы долларов, получая взамен долгосрочную визу, а в лучшем случае – вид на жительство. В Дубай едут не только для того, чтобы сохранить доступ к своим деньгам, но и чтобы сами деньги имели доступ к мировой финансовой системе. У банков Эмиратов настолько крепкие нервы, что некоторые из них соглашаются принять капиталы подсанкционных лиц. Цена транзакции немалая – несколько процентов от суммы внушительного состояния. Гарантии дают. Но мир меняется. Всё временно.

Несите ваши денежки

На фоне растущего потока денег из России и ставших ненадёжными офшоров власти ОАЭ сообщили, что ведут с США переговоры по поводу санкций против новых резидентов. Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна, обозначил позицию примерно так: «Многие россияне заинтересованы в более безопасном убежище для своих капиталов, такие россияне не имеют никакого отношения к СВО, и потому их нельзя объединять с другими физлицами, попавшими под ограничения западных стран». Дипломат подчеркнул, что экономика ОАЭ выражена в долларах и потому стране важно вести такие консультации с Вашингтоном. В начале 2014 года в Лондоне смотрели на ситуацию примерно так же.

«Великобритания не желает из-за политических разногласий потерять экономическую выгоду, которую она получает от российских бизнесменов», – отмечалось в серии статей Financial Times на фоне первого санкционного ветерка во время «крымской весны». Местные агенты по недвижимости предполагали, что кризис на Украине не окажет значительного влияния на местный рынок. Более того, они отмечали, что политические факторы лишь увеличили спрос россиян на дорогое жильё в британской столице. «По итогам нашего общения с клиентами складывается ощущение, что скорее всего это будет краткосрочная проблема, связанная лишь с несколькими лицами. Без сомнения, некоторые госслужащие в ближайшие месяцы окажутся в сложной ситуации, но российские интересы в Лондоне гораздо глубже», – говорил журналистам Рори Скарисбрик из агентства Property Vision.

Однако начиная с 2016 года чуть ли не главным трендом британской внутренней политики стал поиск «грязных» российских денег. Не только среди денег, которые продолжали перетекать в Сити, но и среди всех капиталов, поступивших в страну за 20 лет. Что было дальше, мы помним. Даже Роману Абрамовичу пришлось «продать» футбольный клуб «Челси», да так, что вырученными деньгами он воспользоваться не может. В марте 2022-го совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Герман Хан сидели в своих особняках и жаловались, что британский суд разрешил им снимать со счетов суммы на уровне прожиточного минимума – ни уборщицу нанять, ни водителя.

С берегов Ла-Манша в Персидский залив

В 2011 году Андрей Мельниченко присоединился к списку выходцев из России, которые владеют роскошной недвижимостью в Лондоне. Связанный с ним бермудский офшор Valten Limited приобрёл за 5,5 млн фунтов двухквартирный дом на Тон Плейс. Долгое время собственник здания оставался неизвестен широкой публике. Однако в 2022 году в связи с новыми антикоррупционными правилами олигарх был вынужден объявить о своём владении недвижимостью. На тот момент стоимость дома оценивалась в 10 млн фунтов. Также в 2022-м власти острова Мэн (владение британской короны) отменили регистрацию двух яхт Андрея Мельниченко. Позднее одна из них – Sailing Yacht A, крупнейшая парусная яхта в мире (142 метра) – была арестована властями Италии в рамках санкций Евросоюза. Стоимость судна оценивается в 530 млн евро.

Может ли нечто подобное повториться в ОАЭ? В краткосрочной перспективе вряд ли. Выведенные из России деньги нужны местной экономике. Но ведь и про Лондон на протяжении десятилетий все думали, что право собственности и верховенство закона там незыблемы, а по факту богатым и влиятельным людям пришлось экстренно «перебегать» в другую юрисдикцию. Но почему в Дубай? Полезные ископаемые они добывают в России, работники у них трудятся тоже здесь. Но агентским структурам, холдинговым компаниям и трастам, как и самой семье Андрея Мельниченко, в нашей стране почему-то не сидится. Может, для бизнеса так и надо – чтобы продолжить торговать удобрениями по всему миру, бизнесмену нужно быть «над схваткой», быть «гражданином мира». Вот только вся эта регулярная смена паспортов, мест проживания и налогового резидентства, отчуждение активов на трасты, заявления о непричастности… Для тех, кто находится в нашей стране, всё это выглядит более чем сомнительно. Арест за границей яхты очередного олигарха воспринимается большинством россиян со злобной ухмылкой: «Не пора ли в Геленджик?»

Справка

В 2023 году Андрей Мельниченко впервые занял первую строчку российского списка Forbes, в прошлом году он занимал лишь девятое место. Журнал оценил его состояние в 25,2 млрд долларов – вдвое больше, чем в 2022-м. Резкий скачок объясняется ростом стоимости «ЕвроХима» на фоне общего роста прибыли производителей удобрений после начала СВО. За день до введения санкций ЕС в марте прошлого года Мельниченко вышел из числа бенефициаров траста, владеющего 100% акций «ЕвроХима» и 92,2% акций СУЭК, а также покинул органы управления обеих компаний. Доли в трасте автоматически перешли к его супруге Александре Мельниченко. Источник РБК уточнял, что она не является контролирующим лицом в «ЕвроХиме» и СУЭК, обе компании контролирует траст.

Алексей Привалов