Рупор тоталитарной пропаганды: Смена командующего Тихоокеанского флота

Смена командующего Тихоокеанского флота

После внезапной проверки сил Тихоокеанского флот РФ с поста командующего флота адмирал Авакянц (командовал ТОФ с 2012 года), который переведен на должность начальника штаба центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Выглядит так, что внезапная проверка выявила какие-то неназываемые проблемы, которые привели к кадровым решениям.



Адмирал Лиина.

РИА Новости сообщают, что на должность нового командующего Тихоокеанским Флотом (предыдущий командующий Авакянц переведен на военно-патриотическую работу https://t.me/boris_rozhin/83440) рассматривается кандидатура командующего Балтийским флотом (ранее также служил у на с на ЧФ зам.командующего) адмирала Виктора Лиина. Отметился в свое время в истории с попыткой прорыва "украинской волчьей стаи" через Керченский пролив, в результате которого были затрофеены буксир и 2 бронекатера ВМСУ.

PS. ТАСС сообщает, что причиной ухода Авакянца с поста командующего ТОФ стало достижение предельного возраста.

PS2. Крамник пишет https://t.me/kramnikcat/3314, что в теории, мог служить и до 70.

PS3. МиГ пишет https://t.me/mig41/25789, что решение об уходе Авакянца с поста командующего было принято еще до проверки.

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