 

Рупор тоталитарной пропаганды: Смена командующего Тихоокеанского флота

20.04.2023, 15:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смена командующего Тихоокеанского флота

После внезапной проверки сил Тихоокеанского флот РФ с поста командующего флота адмирал Авакянц (командовал ТОФ с 2012 года), который переведен на должность начальника штаба центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Выглядит так, что внезапная проверка выявила какие-то неназываемые проблемы, которые привели к кадровым решениям.


Адмирал Лиина.

РИА Новости сообщают, что на должность нового командующего Тихоокеанским Флотом (предыдущий командующий Авакянц переведен на военно-патриотическую работу https://t.me/boris_rozhin/83440) рассматривается кандидатура командующего Балтийским флотом (ранее также служил у на с на ЧФ зам.командующего) адмирала Виктора Лиина. Отметился в свое время в истории с попыткой прорыва "украинской волчьей стаи" через Керченский пролив, в результате которого были затрофеены буксир и 2 бронекатера ВМСУ.

PS. ТАСС сообщает, что причиной ухода Авакянца с поста командующего ТОФ стало достижение предельного возраста.
PS2. Крамник пишет https://t.me/kramnikcat/3314, что в теории, мог служить и до 70.
PS3. МиГ пишет https://t.me/mig41/25789, что решение об уходе Авакянца с поста командующего было принято еще до проверки.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Почти не видела отца, морила себя голодом, а теперь растит сына одна: что стало с дочерью Винокура

29.01.22 / Рудковская объяснила причину отказа мужа тренировать ее: «Я – бесперспективный спортсмен»

21.02.23 / Муж-рогоносец: лишившийся самого дорогого Хабенский показал свою боль

30.10.22 / Тенденции брюк на осень-зиму для женщин за 50: на что нужно обратить внимание и от каких моделей лучше отказаться

06.03.21 / Как изменились мужчины за последние 100 лет и почему нам всем можно забыть о джентльменах

22.02.23 / Скандалы: Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США

12.10.22 / «Не надо разворовывать резервный фонд города»: мобилизованные обратились к Беглову

19.11.20 / Скандалы: Центробанки надули новый криптопузырь

30.12.21 / Капитализм — опиум для народа

12.04.22 / WT – судя по опросам, популярность Байдена бьёт антирекорды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика