Закон вне закона

Госдума решила наказывать за «содействие в исполнении решений» суда в Гааге и других международных организаций. Кто попадется, непонятно.

Госдума за пять минут приняла беспрецедентный законодательный пакет. Во втором и третьем чтениях депутаты одобрили поправки, согласно которым новым преступлением в Уголовном кодексе станет содействие решениям международных организаций. В частности, Международного уголовного суда (МУС) в Гааге — за выданный ордер на арест Владимира Путина, за преследование должностных лиц РФ, а также российских военных и добровольцев. Опрошенные «Новой» эксперты предположили, что в зоне риска могут оказаться решения ЕСПЧ, других правозащитных органов и даже сами журналисты, которые готовят свои расследования для разных международных инстанций.

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций еще 13 апреля внесла поправки к закону «О безопасности», наделяющие президента полномочиями по защите жителей от решений иностранных или международных структур. Тогда же парламентарии подготовили поправки к Уголовному кодексу об ответственности за содействие исполнению таковых решений. Это стало своеобразным ответом Гаагскому суду на санкционированный арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел подобную реакцию парламентариев на решения МУС «излишней».

«МУС — фиктивный институт, его решения ничтожны, правовых последствий для РФ не создает. Законодательная реакция органов власти РФ на этот коррумпированный и некомпетентный квазисуд будет излишней», — пояснил сенатор.

Но поправки приняли. Теперь, согласно новой статье 284.3 УК «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов», можно схлопотать до пяти лет колонии или получить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

«Это позволит нам защитить страну от незаконных и недружественных в отношении РФ действий различных международных организаций, легитимность которых наша страна не признает», — подчеркнул председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Также депутаты внесли сразу во втором чтении поправку в закон «О безопасности», под которой подписались 329 депутатов. Она наделила Путина дополнительными полномочиями. Теперь президент сможет принимать меры по защите страны и жителей РФ от решений и действий международных и иностранных инстанций, «противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ».

Какие меры могут быть приняты в рамках новых полномочий, в Госдуме не пояснили. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов ограничился пропагандистской риторикой на предмет того,

что меры будут направлены на «снижение зависимости нашей страны и общества от токсичных и ангажированных западных институций».

Сейчас президент по аналогичному закону вправе принимать меры по защите жителей «от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму». Указом о таких мерах Путин в 2019 году запретил авиасообщение с Грузией.

Международный уголовный суд в Гааге. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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