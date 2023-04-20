Мнение: Большие планы на «уютный уголок»

Не устаю повторять, что в ЖЖ – я простой блогер. Но иногда посты ЖЖ выливаются в публикации. Как это произошло с историей несостоявшегося визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Молдову.

Почему главу Татарстана не выпустили из самолета в Молдове

В понедельник, 17 апреля, за две недели до выборов главы молдавской автономии Гагаузия, в Кишиневе приземлился бизнесджет, на борту которого находились глава Татарстана Рустам Минниханов и директор крупнейшего татарстанского промышленного и инвестиционного холдинга «Ак Барс» Иван Егоров.

Минниханов и Егоров планировали из Кишинева направиться в город Камрат, столицу Гагаузии, и принять участие в первом Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023», приуроченном к 30-летию Русской общины Молдавии. Именно организаторы этого мероприятия, депутат молдавского парламента Александр Суходольский и лидер движения «Народный союз Гагаузии», кандидат на должность главы Гагаузии Виктор Петров, и пригласили татарстанцев на форум.

Но молдавские пограничники даже не выпустили пассажиров из самолета.

Глава Татарстана прямо на борту записал видеообращение, в котором заявил, что власти Молдовы объявили его «нежелательным лицом» и отказались пускать на территорию республики.

«Конечно же, в последние годы у нас очень много контактов, и мы имеем планы по дальнейшему развитию. Я очень надеюсь, что молодая команда — Петров, Суходольский — будет таким хорошим связующим звеном между Россией, Татарстаном и Гагаузией», — сказал Минниханов, добавив, что Татарстан всегда рад у себя принять жителей Гагаузии.

Виктор Петров. Фото: соцсети

Громкое заявление сделал и Виктор Петров, призвав «…все тюркские народы обратить внимание на тот вопиющий факт, который произошел сегодня. Это полное неуважение, это вызов всем тюркским народам. Не понимаю, как можно было не пустить главу Татарстана, когда он ехал с добрыми целями, с экономическими проектами, чтобы мы поддержали нашу автономию и наших жителей для их блага».

Не отмолчалась и пограничная полиция Молдовы, которая в своем Telegram-канале опровергла слова Минниханова, написав, что главу Татарстана никто не объявлял персоной нон-грата в Молдове, однако молдавские власти призвали российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны:

«поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной» для въезда на территорию Молдовы.

Минниханов с Егоровым оказались не единственными россиянами, которым пограничная служба Молдовы отказала в пересечении границы: «За последние сутки во въезде в Молдавию было отказано 46 иностранцам», которые не смогли «обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита».

Надо сказать, что Гагаузия, население которой составляет чуть больше 130 тысяч человек, — это регион Молдовы, в котором преобладают пророссийские настроения.

На выборы главы региона зарегистрировалось восемь кандидатов, каждый из которых стремится продемонстрировать свою близость к России.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, по всей видимости, должен был показать, что Виктор Петров — именно тот кандидат, которого поддерживает если не Москва, то хотя бы Казань.

Григорий Узун. Фото: соцсети

Еще одного кандидата — Григория Узуна — поддерживает близкий Кремлю экс-президент Молдовы Игорь Додон, тесно связанный бизнес-интересами с Игорем Чайкой, сыном экс-генпрокурора России, бывшего полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Приехав в Гагаузию на предвыборное мероприятие Григория Узуна, Игорь Додон заявил, что Кишиневу необходимо дружить с Москвой, потому что «Молдова без России не выживет».

Не отстает от своих конкурентов и 37-летняя Евгения Гуцул — единственная женщина-кандидат. Ее поддержала партия «Шор», основанная беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором, проживающим в Израиле и приговоренным в Молдове к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.

Фото: соцсети

Благодаря супруге, российской певице Жасмин, у Илана Шора хорошие связи в российском шоу-бизнесе. За Евгению Гуцул агитируют Филипп Киркоров и Николай Басков. Басков призвал гагаузов 30 апреля голосовать за госпожу Гуцул, пообещав приехать в Гагаузию, про которую написал, что этот регион —

«уютный уголок Молдовы, который усилиями моих друзей Илана Шора и Евгении Гуцул станет настоящим краем мечты».

Поддержка различными российскими персонами разных кандидатов на должность главы Гагаузии на руку властям Молдовы, которые рассчитывают, что разброс голосов среди открыто пророссийских кандидатов приведет к тому, что выборы в итоге выиграет претендент «второго эшелона». Поэтому власти Молдовы никак не высказывают поддержки кому-либо из кандидатов, и президент Молдовы Майя Санду осторожно заявила, что признает любой выбор гагаузов: «Конечно, я хочу, чтобы тот, кого выберут, работал для Молдовы и ее граждан, а не на другие страны, не на Российскую Федерацию».

ОТСЮДА

У истории несостоявшегося визита Рустама Минниханова в Молдову появилось продолжение. 19 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Филип Кожокару сообщил о выдворении из страны одного сотрудника посольства России в Кишиневе: «Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт».

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