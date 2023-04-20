Удобно и элегантно одновременно: идеи модного сочетания джинсов с балетками

Мода приносит нам множество идей неожиданных сочетаний каждый день, но некоторые из них становятся вневременной классикой. Именно таким ансамблем еще в 50-х стали джинсы и балетки, и, хотя сейчас гораздо чаще можно увидеть джинсы в сочетании с удобной спортивной обувью, такой как кроссовки или кеды, вариант с балетками никуда не делся. И когда вам хочется добавить чуть больше элегантности и женственности в свой образ, не жертвуя комфортом ступней, нет ничего лучше и проще, чем просто достать любимые нарядные “тапочки”. Вот несколько безупречных сочетаний джинсов с балетками, среди которых есть варианты на все случаи жизни.

Мешковатые джинсы + классические балетки

Мода на оверсайз сегодня переживает второе рождение, но для элегантного городского образа вам достаточно выбрать лишь одну мешковатую вещь, а все остальные держать в рамках вашего размера. Вот и пусть это будут джинсы – мешковатые, с эффектом клеш. Сверху наденьте что-то демонстративно-приталенное, например облегающую белую футболку и блейзер с металлическими пуговицами. Классические балетки черного цвета или же любого другого с матовым или металлическим эффектом будут смотреться неброско, но достаточно стильно и элегантно для дня, проведенного в городе.

Классические “мамины” джинсы + балетки яркого цвета

Чтобы создать деловой повседневный образ без каких-либо излишеств, но при этом не удариться в слишком строгую скуку, попробуйте поиграть с цветом. Пусть весь ваш образ будет максимально простым, со строгими классическими линиями, но при этом собранным из элементов, в которых комфортно и много ходить, и сидеть за столом, решая какие-то важные вопросы. Удобные и просторные (но не такие вызывающие, как оверсайз) “мамины” джинсы, не менее удобные и свободные кардиган и пальто, балетки, не натирающие и не утомляющие ноги и большая вместительная сумка. Образ современной деловой женщины готов! А теперь поработайте с цветом: пусть джинсы будут классического голубого цвета, для кардигана и пальто подберите цвет нейтральной палитры (бежевый, белый, коричневый, серый), а затем на этом фоне сделайте всплески цвета с помощью ярких балеток и не менее яркой сумки. Вам даже не понадобятся никакие дополнительные аксессуары!

Джинсовая юбка макси + “девчачьи” балетки с ремешками

Для более романтичного образа вместо джинсовых брюк вы легко можете выбрать джинсовую юбку длины макси. Не менее удачно будет смотреться юбка-брюки такой же длины и ширины, если вы ни за что не хотите жертвовать своим удобством. Лаковые балетки с одним, двумя или даже тремя ремешками, напоминающие обувь, которая была у вас в детстве, помогут создать непринужденный, женственный и очень кокетливый образ. Дополните его соответствующими аксессуарами (блуза с корсетом, или просто топ-корсет, элегантная маленькая сумочка необычной формы, возможно, какое-то романтичное украшение для волос), и вы получите прекрасный наряд для свидания или посещения какого-то вечернего мероприятия под открытым небом.

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Синие джинсы + черные балетки

Часто нам требуется собрать полностью нейтральный образ только для того, чтобы он служил фоном для какой-то неординарной вещи, которую хочется продемонстрировать с воем наряде в первую очередь. Например, это может быть пальто с ярким анималистичным принтом, кардиган, собранный из разных вязаных лоскутов, или любая другая вещь. Вся остальная одежда должна быть базовой и нейтральной, чтобы не перегружать образ и не отвлекать внимание от этой центральной вещи. Идеальный выбором станут самые обычные синие джинсы, классические черные кожаные балетки и простая белая футболка. Кстати, длинные плато, плащ или кардиган будут прекрасно сочетаться с плоской подошвой, визуально удлинняя и вытягивая ваш силуэт.

Двойной деним + элегантные балетки

В 2023 году возвращается мода ношения сразу нескольких джинсовых вещей вместе – то, что считалось моветоном с начала нулевых, теперь снова в тренде. Двойной деним создает прекрасный нейтральный фон для абсолютно любых аксессуаров, так что вы можете смело экспериментировать с выбором необычных балеток, например со множеством ремешков, движущихся вверх по ноге, или с элегантным острым носом, усыпанных стразами, бусинами или шипами. В итоге вы можете получить образ, подходящий практически для любого события – от встречи с друзьями, непринужденного дневного свидания или прогулки с детьми до посещения выставки, какого-то мероприятия, похода в гости или даже для вечернего выхода. Все зависит от того, какие именно джинсовые вещи вы выберете для своего ансамбля.

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Белые джинсы + белые балетки с черными носами

Иногда нам нужно выглядеть особенно шикарно, но даже самое важное мероприятие не может обязывать вас жертвовать своим комфортом в угоду длинному вечернему платью и лодочкам на шпильке, если вы сами этого не хотите. Удивительно, но джинсы и балетки вполне могут стать элементами безукоризненно элегантного и сногсшибательного образа. Главное – выбрать правильный цвет. И нет ничего, что смотрелось бы богаче, достойнее и роскошнее, чем тотально-белый образ. Безукоризнено белые джинсы, открывающие щиколотки, белые блуза или майка под белым блейзером в морском стиле и, конечно, белоснежный головной убор, будь то шляпа, берет или кепи из шерсти или замши. Черно-белая сумка, белые балетки с черными носами и ярко-красная помада – единственные вкрапления цвета, которые требуются в этом образе.

Узкие джинсы + яркие необычные балетки

Для яркого и свежего образа вы можете выбрать балетки необычного цвета – с тем условием, чтобы у вас была еще какая-то вещь точно такого же оттенка. Это может быть блейзер, блузка, футболка или любой другой аксессуар. Хорошо, если балетки будут необычными еще и по своей форме – узконосые, удлинняющие ногу, с ремешками, шипами или любыми другими украшениями. Вся остальная одежда – это база для яркого цветового сочетания, поэтому нет ничего лучше, чем обычные голубые джинсы прямого кроя, зауженные, но не настолько, как скинни.

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Ретро-комбинезон + замшевые балетки пастельного оттенка

Отличный вариант для загруженного летнего дня, предполагающего много движения – как в городе, так и где-то на природе вне его пределов. Замшевые балетки будут выглядеть мило и непринужденно, они могут быть голубыми, чтобы сочетаться с джинсовым цветом комбинезона, но вполне подойдет и любой другой пастельный тон. Останется выбрать легкую футболку с коротким рукавом, солнцезащитные очки и большую вместительную сумку.

Джинсовые шорты + классические “школьные” балетки

Небрежный и даже дерзкий стиль школьной бунтарки помогут создать джинсовые шорты и контрастирующие с ними классические черные балетки с ремешком, надетые на белые носки. Пусть шорты выглядят так, как будто они только что были созданы из надоевших джинсов с помощью ножниц, которым нашлось место в школьной сумке. Свободная белая рубашка оверсайз, рокерская кожаная куртка черного цвета и дерзкий яркий макияж помогут завершить бунтарский образ.

Джинсы прямого кроя + черные балетки

Иногда не нужно изобретать велосипед и достаточно выбрать просто светлые джинсы прямого кроя и черные балетки без каких-либо украшений, чтобы уже почувствовать себя на вершине стиля. Самое лучшее в этом классическом сочетании – вы можете надеть наверх все, что угодно: яркий цветочный топ, как на фото выше, любую блузку или рубашку, свободную футболку с принтом, белую майку с черным блейзером – в общем, все, на что только хватит вашей фантазии.