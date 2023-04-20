 

В МГИМО раскрыли самый крупный воровской общак в истории страны

20.04.2023, 14:33, Разное
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В Московском государственном институте международных отношений выявили самую крупную общую «кассу» для поддержки заключённых.

По предварительным данным, всего за месяц студенты выделили на «подогрев» около 3 млрд рублей в российской и иностранных валютах.

По версии следствия, в январе 2023 года в МГИМО поступили несколько десятков студентов-целевиков, которые организовали преступное сообщество с целью вымогательства. Сложившееся ОПС активно рекрутировало в свои ряды других учащихся, обещая им взамен защиту и покровительство. При этом часть студентов, отказавшаяся вступать в ряды ОПС, подвергалась прессингу и вымогательству.

Из собранных денег был сформирован так называемый «воровской общак», деньги от которого расходовались как на нужды банды, так и на поддержку заключенных тюрем и СИЗО. Для налаживания эффективного сбора средств за каждым факультетом был закреплен смотрящий.

Кроме того, в студенческую среду стали активно внедрять так называемые «понятия» – набор правил поведения, свойственный преступным сообществам. В частности, запрещалось в любой форме сотрудничать с администацией вуза. Участники ежегодной «модели ООН» жаловались, что их стали называть «шерстью». Отдельным студентам пришлось перевестись в Дипломатическую академию и Высшую школу экономики, после того как за ними закрепился статус «чушпанов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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