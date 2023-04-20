Мнение: Как капиталисты решили проблему безработицы в России

Нефтяник рассказывает про безработицу весёлых девяностых, когда народ штурмовал отделы кадров, надеясь устроиться хоть куда-нибудь, пусть даже не за зарплату, а за еду. Младореформаторы и их американские советники были упырями и социал-дарвинистами, тут спору нет. Конечно, они даже близко не дотягивали по кровожадности до дедушки Ленина с его расстрелами и концлагерями, но проявлять гуманность они считали излишним. Мы для них были кем-то типа покорённых дикарей, который следовало для их же блага цивилизовать.

Вместе с тем, хоть младореформаторы и действовали в интересах США, однако в своей риторике они были на 90% правы. Советская экономика и вправду была неэффективной. Если на американской птицефабрике работали 50 сотрудников, то на аналогичной советской — 5000. Действительно, поставьте себя на место советского директора:

1. Быть начальником над 5000 гораздо выгоднее, чем быть начальником над 50 людьми.

2. За попытку провести массовое увольнение в государстве рабочих и крестьян могли серьёзно наказать.

3. Эффективность значения не имела. В плюс работала птицефабрика или в минус, государство содержало её исправно.

Ленин и Сталин выправляли подобные перекосы очень просто — снижением зарплат до границы физического голода. Когда ваши подданные работают за еду, а в плохие годы даже без еды, вы можете позволить себе практически любую неэффективность. Обратная сторона вопроса — голод 1921, 1932, 1942 и 1947, каждый с огромным количеством жертв. Но зато государство в целом работало «в плюс».

Когда к власти пришёл Хрущёв, он решил, что голодать советский народ не должен. Однако вместо того, чтобы вернуться к капитализму, как это позже сделал Дэн Сяопин в Китае, Хрущёв просто включил печатный станок и начал закупать зерно за рубежом. Голод в стране закончился, и с этого момента для экономики СССР включился обратный отсчёт. Уже при позднем Брежневе всё трещало по швам, а когда пост генсека занял Горбачёв, выяснилось, что на каждый рубль у населения приходится товаров всего лишь на 12 копеек. Для выправления ситуации надо было ронять рубль как минимум в 8 раз, а лучше — в 20-30 раз, с соответствующим кратным понижением уровня жизни. Пойти на такие реформы Горбачёв не мог, нужного запаса политической прочности уже не было. Как итог, мы получили 1992 год. СССР развалился, а рубль всё же обесценился в 25 раз — только вместо мягкой посадки, растянутой на 10 лет, получилась «шоковая терапия». Кстати, в том числе и потому, что отколовшиеся республики самым некрасивым образом создали собственные валюты за наш счёт. Для понимания схемы легального мошенничества: условный Киев напечатал гривны, поменял гривны на рубли. Потом он взял советские рубли, приехал в Москву, купил на эти рубли реальные товары и увёз их обратно к себе. По факту вот эти товары он получил от России нахаляву, так как нам советские рубли были совершенно не нужны.

Так вот, в 1992 перекошенная советская экономика встала. Если раньше птицефабрика, завод или колхоз могли работать в убыток и получать компенсацию от государства, то после 1992 разорившееся государство компенсировать убытки перестало. Начались массовые увольнения. Выбор у предприятий был небогат: или директор завода увольняет лишних сотрудников, или он закрывает завод, и тогда на улице оказывается уже весь коллектив целиком. На всё это накладывались общий бардак, коррупция и лоббизм. Типичные истории из газет тех лет: «купили завод за три копейки, продали станки на металлолом» или «купили завод, закрыли в угоду американским конкурентам». Всё это вместе за несколько лет сократило объём промышленного производства в России вдвое.

Кстати, забавный факт — даже сейчас, через 30 лет после перехода к рыночной экономике, штат на большей части постсоветских заводов всё ещё неприлично раздут. Работу, которую в нормальной фирме выполняют два менеджера, на постсоветском заводе делает отдел из 10 человек. Самое смешное, что эти 10 человек суетятся, пишут письма, кому-то звонят, куда-то бегают с бумажками в руках — эпоха расслабленных чаепитий уже осталась в прошлом. Но большая часть всей этой суеты уходит в свисток…

Теперь, когда мы вспомнили историю вопроса, цитирую из статьи нефтяника, которую упомянул в начале поста (ссылка):

…инженеры продавали шмотки на рынке, медики сновали челноками в Турцию, учителя подрабатывали тамадой на свадьбе. Я видел своего университетского преподавателя на улице в 1996 году, он с лотка продавал сигареты поштучно, жевательную резинку и прочую мелочевку. А куда было деваться, зарплату могли не платить по полгода.

И тогда люди штурмовали любые места, где можно было получить работу, особенно где более-менее хорошо платили и не было задержек зарплаты. Моя жена с красным дипломом не могла устроиться в больницу и начала работать санитаркой, потому что другого способа получить вакансию медика в нашей районной больнице было невозможно. Некоторые люди ходили в одну и ту же фирму каждую неделю, чтобы их не забыли и взяли, если появилась работа. Тогда появилось понятие “показать себя”, когда люди с образованием и опытом шли кем угодно, хоть рабочими по двору, чтобы показать, как они умеют работать, а потом их бы перевели на должность по специальности.

Вот тогда работодатель мог смело разыгрывать из себя барина, перед которым подчиненные (холопы) шапку ломают. Не понравишься, что-то скажешь не так — до свидания. Очередь за забором. 45 лет — не, не берем, нам нужны, которым не более 25 и со стажем 15 лет.

И действительно очередь была, как только узнавали о появлении вакансии — звонили, шли, просили, умоляли. Взятку давали и через родственников/знакомых пытались устроиться. И кем, да обыкновенными помбурами! Гастарбайтеры с Украины приезжали в Россию с накопленными 2-3 тысячами долларов, чтобы их устроили на эту каторжную работу. Свои же и брали, и деньги, и на работу…

Сейчас, как вы знаете, безработицы в России нет — напротив, есть дефицит рабочих рук. Понятно, что многих не устраивает зарплата или условия работы, и это нормально, так как именно такая неудовлетворённость заставляет нас шевелиться. Но всё же, если вам потребуется «любая работа», то вы устроитесь на неё за один день, а если вы высококлассный специалист, то кадровики будут прямо-таки охотиться за вами, пытаясь сманить к себе.

Такому переходу — от безработных девяностых к нынешнему сытому времени — мы обязаны в первую очередь капиталистам, причём не какому-нибудь Газпрому с Роснефтью (им мы обязаны пенсиям), а капиталистам маленьким, условному ИП Вислоухов с витриной мохеровых шарфов на вещевом рынке.

Допустим, вы работаете на заводе, крутите мозолистой рукой гайки на 32, получаете королевскую (по меркам 1990-х) зарплату. Если бы господин Вислоухов решил последовать вашему примеру, директор завода вызвал бы вас к себе и сказал: «так и так, пролетарий, работать ты теперь будешь больше, а получать меньше. Что-то не нравится? Увольняйся. За забором в очереди стоят Вислоухов и два его продавца, они готовы тебя заменить».

Подобных ИП Вислоухов в России — миллионы, не говоря уже о более крупном бизнесе. Доходность у всех этих ИП небольшая, так что налогов в бюджет они платят мало, не из чего платить. Налоги в бюджет платят нефтяники, например, и прочие «сырьевики», с этих налогов государство финансирует пенсии. Зато ипэшники создают огромное количество рабочих мест, благодаря чему средний уровень зарплат растёт.

Борцы за социальную справедливость подобны свинье под дубом из известной басни. Они говорят, что им на ИП Вислоухов наплевать, и пусть бы он хоть вовсе разорился, а их интересует только угнетённое меньшинство — «люди труда» с гаечными ключами в руках. Но одно связано с другим напрямую, как корни дуба с его желудями. Если ИП Вислоухов разорится, он пойдёт на завод, после чего зарплаты у заводчан резко упадут, равно как и у всех остальных. Самому заводу тоже поплохеет, ибо ИП Вислоухов и его продавцы заработанные деньги тратят — в том числе на продукцию вот этого самого завода.

Когда следующий раз получите зарплату, не идите сразу домой. Найдите сначала ближайшего ипэшника и обнимите его, также купите у него мохеровый шарф. Если бы не капиталисты, особенно маленькие, ваша зарплата была бы ниже, а ваше рабочее место — значительно менее комфортным.