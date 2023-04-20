В центре Москвы обнаружены человеческие останки

В одной из столичных музыкальных студий в ходе ремонтных работ случилось чрезвычайное происшествие. Рабочие обнаружили человеческие останки.

Строители нашли кости и череп, вскрыв пол помещения. Об этом сообщает РИА ФАН. По данным Общественной службы новостей, жуткая находка была обнаружена в четверг, 20 апреля.

Телеканал “360” уточняет, что человеческие останки переданы на экспертизу. Экспертам предстоит выяснить, кому принадлежат кости и как давно они оказались под полом помещения.