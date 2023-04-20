 

В центре Москвы обнаружены человеческие останки

20.04.2023, 14:15, Новости дня
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В одной из столичных музыкальных студий в ходе ремонтных работ случилось чрезвычайное происшествие. Рабочие обнаружили человеческие останки.

Строители нашли кости и череп, вскрыв пол помещения. Об этом сообщает РИА ФАН. По данным Общественной службы новостей, жуткая находка была обнаружена в четверг, 20 апреля.

Телеканал “360” уточняет, что человеческие останки переданы на экспертизу. Экспертам предстоит выяснить, кому принадлежат кости и как давно они оказались под полом помещения.


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