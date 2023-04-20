 

Лукашенко на встрече с Пушилиным потребовал выплат по ваучерам МММ

20.04.2023, 10:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным затронул тему финансовой пирамиды МММ и выплат обманутым вкладчикам.

Этот вопрос был поднят после обсуждения основных рабочих вопросов и нюансов межгосударственного взаимодействия.

Лукашенко напомнил гостю, что в свое время от деятельности мошенников пострадало немало простых белорусов и даже он сам. Глава Республики Беларусь потребовал от Дениса Пушилина деньги за каждый ваучер, хранящийся в резервном фонде страны.

– Люди повелись на эту чухню, вложили свои кровные, да и я немало занес. Раз уж ты приехал, то я тебе так скажу – давай, гони бабки. И не вздумай тут одним местом юлить и всё на Мавроди сваливать, — заявил Лукашенко.

Пушилин в свою очередь сообщил, что при себе у него таких денег нет, а бюджет в ДНР дефицитный. Глава республики пообещал, что через полгода, когда заработает новая пирамида, он сможет полностью расплатиться по долгам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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